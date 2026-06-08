Xã Hoằng Tiến dự kiến sắp xếp từ 27 thôn xuống còn 12 thôn

Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xã Hoằng Tiến đang xây dựng phương án sắp xếp các thôn trên địa bàn theo quy định.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Hoằng Tiến tham gia hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến về chủ trương sắp xếp thôn theo định hướng của Trung ương.

Hiện xã Hoằng Tiến có diện tích tự nhiên 24,04 km2, dân số 29.742 người với 6.862 hộ dân, được tổ chức thành 27 thôn. Căn cứ các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện địa lý, yếu tố lịch sử, văn hóa và yêu cầu quản lý nhà nước ở cơ sở, địa phương dự kiến sắp xếp 27 thôn hiện có thành 12 thôn.

Theo phương án dự kiến, thôn Linh Trường và thôn Liên Minh được sắp xếp thành thôn Giang Sơn; thôn Hải Sơn và thôn Thành Xuân sắp xếp thành thôn Thành Sơn; thôn 1, Đại Trường và thôn 4 sắp xếp thành thôn Trường Phúc; thôn Văn Phong và một phần thôn Đại Trường giữ tên thôn Văn Phong; thôn An Lạc và Trung Thượng sắp xếp thành thôn An Lạc; thôn Thanh Xuân và một phần thôn Đông Hòa sắp xếp thành thôn Thanh Xuân; thôn Tiền Thôn và thôn Đông Thành sắp xếp thành thôn Tiền Thôn; thôn Kim Sơn và Phong Lan sắp xếp thành thôn Kim Phú; thôn Kim Tân 1 và Kim Tân 2 sắp xếp thành thôn Kim Tân; thôn Sơn Trang, Nghĩa Thục và Hùng Tiến sắp xếp thành thôn Nghĩa Thục; các thôn Chuế 1, Chuế 2 và 1/2 Khang Đoài sắp xếp thành thôn Ngọc Chuế; thôn Trung Đoài và Trung Ngoại và 1/2 Khang Đoài sắp xếp thành thôn Phú Cường.

Việc sắp xếp nhằm bảo đảm các đơn vị sau sáp nhập đạt tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành ở cơ sở, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Theo phương án dự kiến, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, xã Hoằng Tiến sẽ giảm từ 27 thôn xuống còn 12 thôn, góp phần tinh gọn tổ chức ở khu dân cư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tuyết Mai (CTV)