EU chuẩn bị phương án thay thế nhiên liệu hàng không

Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã vừa ban hành hướng dẫn mới về việc sử dụng nhiên liệu máy bay thay thế, trong bối cảnh EU lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung do căng thẳng tại Trung Đông và bất ổn tại eo biển Hormuz.

EU chuẩn bị phương án thay thế cho nhiên liệu hàng không. Ảnh: Euronews

Theo EASA, các diễn biến tại Trung Đông và khu vực Vịnh Ba Tư đang ảnh hưởng đến nguồn cung Jet A-1, loại nhiên liệu hàng không tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến tại châu Âu. Để ứng phó nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu và giá năng lượng gia tăng, EU đang xem xét mở rộng sử dụng nhiên liệu Jet A, loại thường được sử dụng tại Bắc Mỹ và do Mỹ sản xuất.

EASA cho biết, hướng dẫn mới được ban hành nhằm hỗ trợ các hãng hàng không, sân bay và nhà cung cấp nhiên liệu triển khai sử dụng Jet A an toàn tại châu Âu. Dù Jet A và Jet A-1 có nhiều đặc điểm tương đồng, cơ quan này lưu ý vẫn tồn tại một số khác biệt kỹ thuật như điểm đóng băng và độ dẫn điện, đòi hỏi các biện pháp vận hành bổ sung.

Cơ quan quản lý hàng không châu Âu cũng cảnh báo việc sử dụng Jet A trong các hệ thống vốn được thiết kế cho Jet A-1 có thể phát sinh rủi ro nếu thiếu sự phối hợp giữa các bên trong ngành hàng không.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu cũng ban hành hướng dẫn nhằm giúp ngành vận tải chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp thiếu nhiên liệu máy bay. Dù hiện chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt trên diện rộng, Brussels cho rằng, cần sớm triển khai các biện pháp dự phòng để bảo đảm an toàn hàng không và duy trì hoạt động vận tải.

Châu Âu hiện chịu áp lực lớn từ giá năng lượng và nhiên liệu hàng không tăng cao do xung đột tại Trung Đông cùng tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Theo giới chức năng lượng, các nhà máy lọc dầu trong EU hiện chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu nhiên liệu hàng không của khối, phần còn lại phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, chủ yếu từ các nước vùng Vịnh.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol. Ảnh: Reuters

Trước đó, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol đã cảnh báo châu Âu có thể đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay trong ngắn hạn nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp tục kéo dài.

Minh Phương

Nguồn: France 24, AA