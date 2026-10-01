Saudi Arabia cảnh báo thế giới đối mặt khủng hoảng năng lượng khó lường

Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud vừa có bài phát biểu thường niên khai mạc năm thứ ba của nhiệm kỳ thứ 9 Hội đồng Shura, trong đó ông cảnh báo thế giới đang đối mặt với “một cuộc khủng hoảng năng lượng với những kết quả khó lường”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Saudi Arabia trong bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy ổn định khu vực.

Thái tử bin Salman cho biết Saudi Arabia đã góp phần bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu bằng cách duy trì nguồn cung dầu cho thị trường quốc tế bất chấp căng thẳng khu vực gia tăng. Ông đồng thời khẳng định rằng Riyadh đã chủ động thành lập Liên minh Phòng thủ Hàng hải Đa quốc gia nhằm tăng cường an ninh hàng hải, bảo vệ lợi ích chung trên các tuyến đường biển quốc tế và ngăn việc sử dụng các tuyến hàng hải này như công cụ gây sức ép về chính trị hoặc kinh tế.

Thái tử Saudi Arabia nhấn mạnh nước này đang phối hợp với các đối tác nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, giảm leo thang và hạ nhiệt căng thẳng, hướng tới ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Về an ninh vùng Vịnh, ông Mohammed bin Salman cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cho thấy an ninh và ổn định của khu vực là không thể tách rời. Ông kêu gọi các nước GCC tăng cường hành động chung, hợp tác chiến lược và hội nhập kinh tế. Riyadh cũng tái khẳng định ủng hộ Chính phủ Yemen thông qua liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, nhằm khôi phục ổn định và đối phó các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Về đối nội, Thái tử Mohammed bin Salman cho biết sau 10 năm triển khai chương trình Tầm nhìn Saudi Arabia 2030, các chỉ số thực hiện những chương trình và chiến lược chủ chốt đã đạt 93% mục tiêu đề ra. Xuất khẩu phi dầu mỏ tăng 155% so với năm 2016, trong khi đóng góp của khu vực tư nhân vào nền kinh tế tăng lên 51%.

Ông cho biết Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia đã bắt đầu triển khai chiến lược 5 năm mới, tập trung xây dựng các hệ sinh thái kinh tế trong nước có sức cạnh tranh, tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân và nâng tỷ lệ nội địa hóa, qua đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi kinh tế và tạo nguồn thu bền vững.

Ngọc Liên