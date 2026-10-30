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EU cam kết xuất kho 42,6 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược

Thanh Giang
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Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cam kết đẩy nhanh việc giải phóng 42,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong những tháng tới, trong đó gần một nửa là dầu diesel, nhằm góp phần ổn định nguồn cung và bảo đảm an ninh năng lượng trước mùa Đông.

EU cam kết xuất kho 42,6 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cam kết đẩy nhanh việc giải phóng 42,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong những tháng tới, trong đó gần một nửa là dầu diesel, nhằm góp phần ổn định nguồn cung và bảo đảm an ninh năng lượng trước mùa Đông.

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EU cam kết xuất kho 42,6 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược

Ngày 29/10, Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen cho biết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết đẩy nhanh việc giải phóng 42,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong những tháng tới. Trong số này, gần một nửa là dầu diesel.

Thông tin trên được ông Jorgensen đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU tại Luxembourg, nơi các bên thảo luận về an ninh năng lượng trước mùa Đông, giá năng lượng và các biện pháp ổn định nguồn cung dầu diesel.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, ông Jorgensen cho biết các quốc gia thành viên liên quan đã tái khẳng định cam kết đẩy nhanh việc đưa lượng dầu dự trữ nói trên ra thị trường.

Quan chức EU cảnh báo khối này sẽ phải đối mặt với một mùa Đông khó khăn. Mặc dù chưa dự báo nguy cơ gián đoạn an ninh nguồn cung năng lượng trong thời điểm hiện tại, ông thừa nhận tình hình vẫn đặt ra nhiều thách thức đối với những người đang gặp khó khăn trong việc chi trả hóa đơn năng lượng.

Giá dầu diesel tại EU hiện vẫn ở mức cao. Theo Bản tin Dầu mỏ hằng tuần mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC), giá bán lẻ dầu diesel trung bình tại EU ngày 26/10 ở mức khoảng 2,15 euro/lít (tương đương 2,4 USD/lít), tăng khoảng 35% so với cuối tháng 2, thời điểm trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu sức ép trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt. Trong Báo cáo Thị trường Dầu mỏ tháng 10, IEA nhận định thị trường dầu diesel toàn cầu vẫn trong tình trạng nguồn cung thắt chặt. Tình trạng gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung từ Trung Đông và Nga góp phần làm suy giảm lượng tồn kho, trong khi giá dầu diesel tại châu Âu và nhiều khu vực khác vẫn duy trì ở mức cao.

Thanh Giang

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Từ khóa:

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