Nghị viện châu Âu thông qua danh sách các quốc gia an toàn và cơ chế trục xuất sang nước thứ ba

Nghị viện châu Âu (EP) vừa thông qua danh sách mới các “quốc gia an toàn”, đồng thời bật đèn xanh cho cơ chế cho phép các nước thành viên trục xuất người di cư sang các quốc gia thứ ba được coi là an toàn. Động thái này được đánh giá sẽ siết chặt đáng kể chính sách tị nạn của Liên minh châu Âu (EU).

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua danh sách các quốc gia an toàn. Ảnh: Anadolu

Theo quy định mới, công dân đến từ các quốc gia nằm trong danh sách “an toàn” sẽ được xử lý hồ sơ xin tị nạn theo thủ tục rút gọn, với thời gian xem xét chỉ trong vài tuần và khả năng bị từ chối cao, trừ các trường hợp ngoại lệ. Danh sách gồm bảy nước: Bangladesh, Colombia, Ai Cập, Ấn Độ, Kosovo, Morocco và Tunisia, bên cạnh các quốc gia đang trong tiến trình xin gia nhập EU.

Dự luật được thông qua tại Strasbourg với 408 phiếu thuận, 184 phiếu chống và 60 phiếu trắng. Trong một cuộc bỏ phiếu riêng, EP cũng thông qua quy định về “quốc gia thứ ba an toàn” với 396 phiếu thuận và 226 phiếu chống. Theo đó, các nước thành viên có thể đưa người xin tị nạn đến các quốc gia ngoài EU được coi là đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về đối xử với người di cư, kể cả khi người đó không phải công dân hoặc không có mối liên hệ trước đó với quốc gia tiếp nhận, nếu có thỏa thuận song phương. Các quy định này dự kiến có hiệu lực từ tháng Sáu tới, sau khi được 27 quốc gia thành viên phê chuẩn chính thức.

Một tàu tuần tra bờ biển Tây Ban Nha kéo một chiếc thuyền chở người di cư đến đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha. Ảnh: Al Jazeera

Chính sách mới được xem là bước đi tiếp theo trong lộ trình cải cách hệ thống tị nạn của EU, tiếp nối Hiệp ước về Di cư và Tị nạn được thông qua năm ngoái, trong bối cảnh làn sóng di cư gia tăng từ năm 2015-2016 và sự trỗi dậy của các đảng theo đường lối cứng rắn về nhập cư.

Tuy nhiên, quyết định này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số nghị sĩ cảnh báo quy định có thể dẫn tới việc trục xuất người di cư tới những quốc gia mà họ không có liên hệ và có nguy cơ bị ngược đãi. Tranh luận về khái niệm “quốc gia an toàn” cũng làm gia tăng chia rẽ giữa các nhóm chính trị trong Nghị viện châu Âu thời gian qua.

Minh Phương

Nguồn: Aljazeera, RTE.