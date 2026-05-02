Ecuador chính thức áp thuế 100% lên hàng hóa Colombia

Ecuador chính thức áp thuế 100% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Colombia, động thái làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia.

Ecuador thông báo tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Colombia lên 100% từ ngày 1 tháng 5 năm 2026.

Biện pháp áp thuế của Ecuador áp dụng với toàn bộ hàng hóa có xuất xứ từ Colombia hoặc được vận chuyển từ Colombia, dựa trên giá trị hải quan của hàng hóa. Giới chức nước này cho biết động thái này nhằm tăng cường an ninh biên giới và kiểm soát hải quan. Tuy nhiên, một số lĩnh vực chiến lược như dầu mỏ và năng lượng được miễn trừ, cùng với các chế độ đặc biệt như tạm nhập, quá cảnh hải quan và tái xuất. Các phương tiện du lịch cá nhân cũng không bị áp dụng.

Mức thuế này, được mô tả là một “phụ phí an ninh”, đã được tăng dần trong những tháng gần đây, từ 30% vào tháng 2 lên 50% vào tháng 3.

Trước đó, hôm 30/4, chính phủ Colombia đã chính thức áp dụng mức thuế khác nhau 35%, 50% và 75% đối với khoảng 190 sản phẩm của Ecuador. Bogota cho biết, phản ứng của Colombia là phù hợp và là một nỗ lực nhằm hạn chế tác động của thuế quan mà Ecuador áp đặt lên nền kinh tế Colombia.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã giải thích cho các biện pháp, ban đầu được áp đặt ở mức thấp hơn vào tháng 2, là do thâm hụt thương mại với Colombia và theo ông là do nước này đã thất bại trong việc chống nạn buôn bán ma túy dọc theo biên giới dài 586 km. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Binh sĩ canh gác tại Cầu quốc tế Rumichaca ở khu vực biên giới giữa Ecuador và Colombia, tại Tulcan, Ecuador, hôm 30 tháng 4 năm 2026, trong bối cảnh hoạt động thương mại sụt giảm. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, các hiệp hội doanh nghiệp cảnh báo rằng biện pháp áp đặt thuế mới này có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại và tác động đến việc làm. Truyền thông địa phương cho biết các thành phố biên giới như Tulcan (Ecuador) và Ipiales (Colombia) đặc biệt dễ bị ảnh hưởng, do phụ thuộc vào thương mại xuyên biên giới, với hơn 500.000 tấn hàng hóa được vận chuyển bằng đường bộ mỗi năm.

Các nhà phân tích nhận định sự thay đổi chính sách này làm gia tăng bất ổn trong quan hệ song phương và hoạt động kinh tế tại khu vực biên giới.

Thúy Hà

Nguồn: Tân Hoa Xã