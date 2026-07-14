EC công bố gói viện trợ gần 1 tỷ USD tái thiết Dải Gaza

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố sáng kiến “Team Gaza Initiative” với gói viện trợ trị giá gần 1 tỷ USD nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và tái thiết Dải Gaza sau hơn hai năm xung đột.

EC công bố gói viện trợ gần 1 tỷ USD tái thiết Dải Gaza. Ảnh: AP.

Chương trình được giới thiệu tại Hội nghị các nhà tài trợ ở Brussels (Bỉ), với sự tham gia của khoảng 10 quốc gia cùng nhiều tổ chức tài chính quốc tế.

Theo EC, gói hỗ trợ ban đầu có giá trị 883,6 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) sẽ tập trung vào các dự án cấp bách như khôi phục hệ thống cấp nước và vệ sinh, thu dọn đống đổ nát, tái thiết cơ sở y tế, đồng thời khôi phục hạ tầng năng lượng, nông nghiệp và hệ thống lương thực nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân Gaza.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị ngày 13/7, Ủy viên châu Âu phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Suica cho biết mục tiêu của sáng kiến là “xây dựng niềm hy vọng, tăng cường khả năng chống chịu và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Palestine”. Bà nhấn mạnh các nhà tài trợ mong muốn sớm triển khai giai đoạn phục hồi ban đầu, song điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm viện trợ có thể được chuyển đến người dân Gaza một cách an toàn và hiệu quả.

Tham gia sáng kiến có Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh, Italy, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Bỉ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, cùng Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và chính EC. Australia và Canada cũng được kỳ vọng sẽ sớm tham gia. Tuy nhiên, EC chưa công bố mức đóng góp cụ thể của từng đối tác.

Theo đánh giá nhanh về thiệt hại và nhu cầu tái thiết do Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới công bố hồi tháng 4, Gaza cần hơn 71 tỷ USD trong vòng 10 năm tới để khôi phục sau chiến sự. Ảnh: AFP.

Dù được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy phục hồi Gaza, quy mô của quỹ vẫn thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế. Theo đánh giá nhanh về thiệt hại và nhu cầu tái thiết do Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới công bố hồi tháng 4, Gaza cần hơn 71 tỷ USD trong vòng 10 năm tới để khôi phục sau chiến sự. Riêng 18 tháng đầu, khoảng 26,3 tỷ USD sẽ cần được huy động để khôi phục các dịch vụ thiết yếu, tái thiết hạ tầng trọng yếu và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera.