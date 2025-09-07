Đứt cáp quang ở Biển Đỏ gây gián đoạn Internet tại châu Á và Trung Đông

Các chuyên gia cho biết vụ đứt cáp quang biển ở Biển Đỏ đã làm gián đoạn truy cập Internet tại một số khu vực châu Á và Trung Đông trong ngày 7/9. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố.

Trong một thông báo, NetBlocks - đơn vị giám sát truy cập Internet - nêu rõ một loạt sự cố cáp ngầm dưới biển ở Biển Đỏ đã làm suy giảm kết nối Internet tại nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Pakistan.

NetBlocks cũng cho biết sự cố này ảnh hưởng đến hệ thống cáp SMW4 và IMEWE, gần Jeddah của Saudi Arabia (Arập Xêút).

Cùng lúc, Microsoft thông báo trên trang web chính thức rằng Trung Đông "có thể gặp phải tình trạng kết nối chậm do đứt cáp quang biển ở Biển Đỏ."

Microsoft không giải thích thêm mà chỉ cho biết đường truyền Internet bên ngoài Trung Đông không bị ảnh hưởng.

Hiện Saudi Arabia chưa phản hồi về thông tin trên. Trong khi đó, tại Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), người dùng Internet trên các mạng Du và Etisalat do nhà nước sở hữu phản ánh có tình trạng chậm kết nối Internet.

Trước đó cũng đã có những lo ngại về việc các tuyến cáp nói trên trở thành mục tiêu của lực lượng Houthi tại Yemen để gây sức ép với Israel trong việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Tuy nhiên, Houthi tuyên bố không có kế hoạch tấn công hệ thống cáp ngầm dưới biển./.

Theo TTXVN