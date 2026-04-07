Đường sắt tăng cường hàng loạt các chuyến tàu khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, từ ngày 24/4-3/5/2026, ngành Đường sắt tổ chức tăng cường chạy thêm hàng loạt các tuyến tàu.

Cụ thể, tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày 5 đôi tàu gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10. Chạy thêm tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24-25/4, 28-29/4; tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội các ngày 26-27/4, ngày 30/4-1/5/2026.

Tàu khách Khu đoạn chạy hàng ngày các đôi tàu SE19/SE20 (Hà Nội-Đà Nẵng), SE22/SE21 (Sài Gòn-Đà Nẵng), SNT2/SNT1 (Sài Gòn-Nha Trang), SPT2/SPT1 (Sài Gòn-Phan Thiết), tàu Kết nối Di sản miền Trung HĐ1/2/3/4 (Huế-Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội-Vinh).

Ngoài ra, ngành Đường sắt chạy thêm tàu giữa Sài Gòn-Quy Nhơn gồm tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24-25/4, 28-30/4 và 1/5/2026; tàu SE29 xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 26-27/4, 29-30/4 và 2-3/5/2026.

Chặng Sài Gòn-Nha Trang, chạy thêm tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 29-30/4/2026; tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24 và 29/4/2026; tàu SNT3 xuất phát ga Nha Trang ngày 2/5; tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày 26-27/4 và 2-3/5/2026.

Tuyến Sài Gòn-Phan Thiết chạy thêm tàu SPT3/4 các ngày 24, 27, 30/4 và ngày 1-3/5/2026.

Chặng Hà Nội-Đồng Hới chạy thêm tàu QB1 xuất phát Hà Nội ngày 24, 29-30/4/2026; tàu QB2 xuất phát Đồng Hới ngày 27/4 và ngày 2-3/5/2026. Hà Nội-Đà Nẵng chạy tàu SE17 xuất phát Hà Nội ngày 24, 28-29/4; tàu SE18 xuất phát Đà Nẵng ngày 26, 29/4 và ngày 2/5/2026. Tuyến Hà Nội-Lào Cai chạy hàng ngày 3 đôi tàu/ngày: SP1/SP2, SP3/SP4 và SP7/SP8.

Chặng Hà Nội-Hải Phòng chạy hàng ngày 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ HP1/2, LP5/6, LP2/3, LP7/8. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt sẽ cân đối các đoàn tàu để chạy thêm 6 chuyến: LP9 (ngày 30/4, 1/5), LP10 (ngày 2-3/5), HD2 (ngày 2-3/5) và nối thêm toa xe trong dịp nghỉ Lễ, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tuyến Đà Lạt-Trại Mát chạy hàng ngày các đôi tàu DL1/2, DL3/4, DL7/8, DL9/10, DL11/12 và chạy thêm đôi tàu DL5/6, tuyến Đà Lạt-Trạm Trại Mát để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách.

Tính đến 8h hôm nay (ngày 7/4/), ngành Đường sắt đã bán được 44.200 vé tàu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ngành đường sắt cũng thực hiện chính sách giảm 90% giá vé đối với người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; giảm 30% đối với người có công với cách mạng; giảm 30% giá vé đối với người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng (bao gồm cả người nước ngoài); giảm 15% giá vé đối với người cao tuổi là công dân Việt Nam có đủ 60 tuổi trở lên.

Đường sắt cũng miễn phí vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi khi đi cùng người lớn và sử dụng chung chỗ với người lớn. Mỗi vé hành khách người lớn chỉ được kèm một trẻ em miễn vé, từ trẻ em thứ 2 trở đi hành khách phải mua vé trẻ em; giảm 25% giá trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi có quốc tịch Việt Nam; giảm 10% giá vé cho sinh viên (không áp dụng đối với sinh viên, học viên sau đại học)./.

Theo TTXVN