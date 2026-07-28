Đường quê khởi sắc từ lòng dân

Những tuyến đường được thảm nhựa không chỉ mang đến diện mạo khang trang cho các khu dân cư mà còn đem lại niềm vui, sự thuận tiện trong đời sống hằng ngày của người dân. Điều đáng quý là phía sau mỗi công trình không chỉ có nguồn lực đầu tư từ ngân sách, mà còn có sự đồng thuận của cộng đồng. Chính sự đồng lòng ấy đang góp phần đưa xã Thiệu Hóa tiến gần hơn mục tiêu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới.

Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chí đô thị, HĐND xã Thiệu Hóa đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn mới và phát triển sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP trên địa bàn xã năm 2026.

Theo nghị quyết, đối với các công trình nâng cấp, làm mới đường giao thông, ngân sách xã hỗ trợ 60% tổng giá trị công trình, Nhân dân đối ứng 40% theo khối lượng thực tế được nghiệm thu.

Điểm nổi bật của nghị quyết không chỉ nằm ở chính sách hỗ trợ mà còn ở phương thức triển khai theo hướng phát huy vai trò chủ thể của người dân. Chính quyền không giao chỉ tiêu, không ấn định mức đóng góp, không tạo áp lực trong huy động nguồn lực.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế, từng ngõ, xóm tổ chức họp dân để khảo sát hiện trạng, thống nhất hạng mục đầu tư, mức đóng góp, lựa chọn đơn vị thi công và cử người giám sát công trình. Chính quyền địa phương thực hiện vai trò định hướng, hướng dẫn về chủ trương, tiêu chuẩn kỹ thuật và triển khai chính sách hỗ trợ theo quy định, còn quyền quyết định thuộc về Nhân dân. Cách làm dân chủ, công khai đã tạo sự đồng thuận cao ngay từ cơ sở.

Ông Lê Văn Thanh, ở thôn Phú Hưng chia sẻ: “Điều thuận lợi nhất là chủ trương của xã đã nhận được sự đồng tình rất cao của Nhân dân. Tất cả các nội dung từ thiết kế, dự toán, mức đóng góp đến lựa chọn đơn vị thi công đều được đưa ra họp dân công khai để thống nhất. Người dân vừa là người quyết định, vừa trực tiếp giám sát công trình nên quá trình triển khai rất thuận lợi, chất lượng công trình cũng được bảo đảm".

Tại nhiều khu dân cư, các cuộc họp ngõ diễn ra sôi nổi, người dân cùng bàn bạc, thống nhất từ quy mô mặt đường, hệ thống rãnh thoát nước, điện chiếu sáng đến dự toán kinh phí. Tâm lý trông chờ hoàn toàn vào nguồn vốn Nhà nước dần được thay thế bằng nhận thức rằng mỗi tuyến đường được đầu tư sẽ trực tiếp phục vụ đời sống, sinh hoạt và phát triển kinh tế của chính người dân.

Mặc dù mức đóng góp bình quân tại nhiều ngõ từ 6 đến 12 triệu đồng/hộ, song tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được phát huy. Nhiều hộ có điều kiện kinh tế đã tự nguyện đóng góp thêm hàng chục triệu đồng để hỗ trợ các hộ còn khó khăn, bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện tham gia. Có hộ sẵn sàng hỗ trợ tới 50 triệu đồng để chia sẻ kinh phí với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường còn nhận được sự chung tay của những người con quê hương đang sinh sống, học tập và làm việc ở khắp mọi miền đất nước. Khi biết địa phương triển khai chủ trương nâng cấp hạ tầng giao thông, nhiều người đã tự nguyện gửi kinh phí ủng hộ với mong muốn góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, phát triển.

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai Nghị quyết số 03, toàn xã đã có 31 tuyến đường được Nhân dân đăng ký đầu tư, nâng cấp theo cơ chế hỗ trợ của xã. Nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; nhiều tuyến khác đang được khẩn trương thi công, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các khu dân cư.

Ông Nguyễn Ngọc Hiểu, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa cho biết: “Quan điểm của xã là mọi sự đóng góp của Nhân dân đều phải trên tinh thần tự nguyện. Chính quyền tuyệt đối không tạo áp lực hay huy động mang tính bắt buộc. Chúng tôi chỉ định hướng, hỗ trợ và đồng hành cùng Nhân dân. Khi người dân thấy rõ lợi ích của công trình đối với cuộc sống của chính mình thì họ sẽ chủ động tham gia, chung sức xây dựng”.

Những tuyến đường mới sẽ tiếp tục được nối dài bằng nhiều công trình hạ tầng khác trên hành trình xây dựng nông thôn mới của xã Thiệu Hóa. Giá trị lớn nhất mà địa phương đạt được không chỉ là những con đường khang trang, sạch đẹp, mà còn là sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của Nhân dân đối với sự phát triển của quê hương. Khi người dân thực sự là chủ thể trong quá trình bàn bạc, quyết định và chung sức thực hiện các công trình, mỗi mét đường hoàn thành không chỉ góp phần hoàn thiện diện mạo nông thôn mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển bền vững.

Thanh Mai (CTV)