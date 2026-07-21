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Đường điện võng sát đất, hơn 20 hộ dân sống trong nỗi lo 

Hà Huyền - Hoàng Đông - Văn Tráng
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(Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm nay, 23 hộ dân ở bản Chiềng, xã Mường Mìn phải sử dụng một tuyến đường điện tạm không có cột đỡ kiên cố. Hệ thống dây điện được chống bằng cây luồng hoặc buộc vào thân cây, nhiều vị trí võng sát mặt đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đường điện võng sát đất, hơn 20 hộ dân sống trong nỗi lo

Nhiều năm nay, 23 hộ dân ở bản Chiềng, xã Mường Mìn phải sử dụng một tuyến đường điện tạm không có cột đỡ kiên cố. Hệ thống dây điện được chống bằng cây luồng hoặc buộc vào thân cây, nhiều vị trí võng sát mặt đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Video: Đường điện sát đất khiến hơn 20 hộ dân thấp thỏm lo âu mỗi mùa mưa bão.

Đường điện võng sát đất, hơn 20 hộ dân sống trong nỗi lo&nbsp;

Từ ngã ba Quốc lộ 217 vào bản Chiềng, tuyến đường điện dài hơn 600 m được người dân kéo để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Do chưa được đầu tư hệ thống cột điện, nhiều đoạn dây chỉ được chống bằng luồng hoặc buộc vào cây ven đường.

Đường điện võng sát đất, hơn 20 hộ dân sống trong nỗi lo&nbsp;

Sau nhiều năm sử dụng, một số vị trí đã chùng võng, vắt qua bụi cây, có nơi chỉ cách mặt đất một khoảng ngắn.

Đường điện võng sát đất, hơn 20 hộ dân sống trong nỗi lo&nbsp;

Đây cũng là tuyến đường người dân thường xuyên đi lại, mỗi khi gió mạnh, nỗi lo về nguy cơ mất an toàn từ đường điện lại hiện hữu.

Đường điện võng sát đất, hơn 20 hộ dân sống trong nỗi lo&nbsp;

Anh Phạm Bá Khang (bên phải ảnh), người dân bản Chiềng cho biết, vào những ngày mưa bão, điện thường xuyên chập chờn. Nhiều đoạn dây điện chùng xuống sát mặt đất, gây tâm lý bất an.

Đường điện võng sát đất, hơn 20 hộ dân sống trong nỗi lo&nbsp;

Theo ông Phạm Bá Hoàng, Bí thư Chi bộ bản Chiềng, tuyến điện này do người dân tự kéo từ nhiều năm trước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Người dân trong bản mong muốn các cấp chính quyền và ngành điện sớm quan tâm đầu tư tuyến điện “xương cá” để cấp điện ổn định cho 23 hộ dân. Hiện khu vực còn có hai xưởng sản xuất sử dụng điện 3 pha, nhưng nhiều đoạn dây vẫn võng thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đường điện võng sát đất, hơn 20 hộ dân sống trong nỗi lo&nbsp;

Ông Phạm Bá Lập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Mìn cho biết, nội dung này đã được phản ánh tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, cả trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Chính quyền địa phương và MTTQ đã tổng hợp, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời làm việc với ngành điện, tuy nhiên đến nay tuyến điện nhánh vào bản vẫn chưa được đầu tư. Địa phương mong muốn cấp trên và ngành điện sớm bố trí nguồn lực để xây dựng hệ thống điện bảo đảm an toàn cho người dân.

Đường điện võng sát đất, hơn 20 hộ dân sống trong nỗi lo&nbsp;

Theo đại diện Điện lực Quan Sơn, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với người dân, trên cơ sở đó nghiên cứu, xem xét các kiến nghị nhằm bảo đảm việc cấp điện an toàn và ổn định.

Hà Huyền - Hoàng Đông - Văn Tráng

Từ khóa:

#Mùa mưa bão #MTTQ #xã Mường Mìn #người dân #Chính quyền địa phương #nguy cơ mất an toàn #Đầu tư #Kiến nghị #Hoàng Đông #hệ thống

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