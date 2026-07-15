Đức xây dựng mạng vệ tinh quân sự 10 tỷ euro tương tự Starlink giữa lo ngại an ninh không gian

Đức đang đẩy nhanh chương trình phát triển hệ thống vệ tinh quân sự thế hệ mới trị giá khoảng 10 tỷ euro nhằm tăng cường năng lực liên lạc, trinh sát và cảnh báo sớm trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh trong không gian ngày càng gia tăng.

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Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius tại buổi họp báo của OHB cùng với Thị trưởng Bremen, Andreas Bovenschulte. Ảnh: Bundeswehr.

Phát biểu trong chuyến thăm công ty công nghệ vũ trụ OHB tại thành phố Bremen ngày 14/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh việc triển khai dự án vệ tinh quân sự SATCOMBw4 không được phép chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách.

Ông Pistorius khẳng định: “Chúng ta không thể chậm trễ trong thời điểm hiện nay”, đồng thời cho biết quân đội Đức cần sớm có năng lực liên lạc không gian độc lập để đáp ứng yêu cầu tác chiến và thực hiện các cam kết với NATO.

Dự án SATCOMBw 4 được thiết kế theo mô hình chòm sao vệ tinh tầm thấp (LEO) tương tự như Starlink của tỷ phú Elon Musk. Trong các cuộc xung đột hiện đại gần đây, việc kiểm soát băng thông liên lạc vệ tinh của các tập đoàn tư nhân Mỹ, như cách tỷ phú Elon Musk từng ngắt kết nối Starlink tại một số khu vực chiến sự, đã khiến các quốc gia châu Âu nhận ra rằng, họ bắt buộc phải sở hữu một mạng lưới riêng để không bị Mỹ hay các công ty tư nhân Mỹ "nắm đằng chuôi" trong các tình huống khẩn cấp.

Hệ thống này sẽ giúp quân đội Đức có khả năng chỉ huy và kiểm soát toàn cầu một cách hoàn toàn tự chủ, độc lập với hệ thống của Mỹ nhưng vẫn có khả năng tương thích để thực hiện nghĩa vụ chung với NATO.

Theo kế hoạch, Bundeswehr sẽ trao hợp đồng cho dự án vào cuối năm 2026. Hệ thống SATCOMBw4 dự kiến gồm khoảng 200 vệ tinh, trong đó khoảng 40 vệ tinh đầu tiên có thể đi vào hoạt động từ năm 2029. Mạng lưới này được thiết kế để cung cấp khả năng liên lạc quân sự an toàn, chỉ huy và kiểm soát toàn cầu, đồng thời hỗ trợ các nhiệm vụ cảnh báo sớm, trinh sát và phát hiện mục tiêu.

Các mô hình vệ tinh OHB tại văn phòng của công ty ở Bremen, Đức. Ảnh: AP.

Ông Pistorius cho biết vệ tinh hiện là hạ tầng thiết yếu không chỉ đối với quân đội mà còn với các lĩnh vực dân sự, song ngày càng trở thành mục tiêu của các hoạt động gây nhiễu và tấn công. Theo ông, nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh vào năng lực tác chiến trong không gian, buộc Đức phải tăng tốc hiện đại hóa để ứng phó với các rủi ro mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng cho biết Berlin dự kiến đầu tư khoảng 35 tỷ euro vào lĩnh vực an ninh không gian đến năm 2030 nhằm củng cố năng lực phòng thủ và tăng cường khả năng đóng góp cho hệ thống an ninh của NATO.

Đây được xem là một trong những chương trình quốc phòng tham vọng nhất của Đức trong lĩnh vực không gian những năm gần đây.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, AOL, Bộ Quốc phòng Đức