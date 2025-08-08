Việc Israel tuyên bố kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza đã thúc đẩy Chính phủ Đức hành động. Theo đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nước này sẽ ngừng xuất khẩu trang thiết bị quân sự sang Israel.

Việc Israel tuyên bố kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza đã thúc đẩy Chính phủ Đức hành động. Theo đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nước này sẽ ngừng xuất khẩu trang thiết bị quân sự sang Israel.

Đức tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí, phản đối kế hoạch chiếm đóng Gaza của Israel

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại cuộc họp báo mùa Hè ở Berlin ngày 18/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trước truyền thông Đức, Thủ tướng Merz cho rằng Israel có quyền tự vệ trước hành động khủng bố của lực lượng Hamas. Việc thả các con tin và đàm phán có mục tiêu về lệnh ngừng bắn là ưu tiên hàng đầu của Berlin.

Tuy nhiên, hành động quân sự cứng rắn hơn của quân đội Israel tại Dải Gaza khiến cho nỗ lực xác định cách thức đạt được những mục tiêu này ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Theo nhà lãnh đạo Đức, tiếp nối những bước đi đúng đắn đã được thực hiện trong những ngày qua, Israel phải tiếp tục cải thiện toàn diện và bền vững tình hình nhân đạo ở Gaza. Chính phủ Đức cũng khẩn thiết kêu gọi Chính phủ Israel không thực hiện thêm bất kỳ bước đi nào hướng tới mục tiêu sáp nhập Bờ Tây./.

