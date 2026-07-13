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Đức kỳ vọng gói cải cách lớn sẽ mở ra bước ngoặt chính trị

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vừa lên tiếng hoan nghênh việc chính phủ liên minh đạt được thỏa thuận về gói cải cách quy mô lớn, cho rằng đây có thể là bước ngoặt sau nhiều tháng bất đồng chính trị và mở ra giai đoạn điều hành mới cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Đức kỳ vọng gói cải cách lớn sẽ mở ra bước ngoặt chính trị

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vừa lên tiếng hoan nghênh việc chính phủ liên minh đạt được thỏa thuận về gói cải cách quy mô lớn, cho rằng đây có thể là bước ngoặt sau nhiều tháng bất đồng chính trị và mở ra giai đoạn điều hành mới cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Đức kỳ vọng gói cải cách lớn sẽ mở ra bước ngoặt chính trị

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trả lời phỏng vấn Đài truyền hình ZDF. Ảnh: Tagesschau.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình ZDF, ông Steinmeier nhận định việc các đảng trong liên minh thống nhất được chương trình cải cách là một tín hiệu tích cực, cho thấy tình trạng bế tắc kéo dài trong nội bộ chính phủ đã được tháo gỡ. Theo ông, nếu trước đây liên minh chủ yếu ở thế phòng thủ thì nay đã chuyển sang chủ động thúc đẩy chương trình nghị sự.

Đầu tháng 7, chính phủ liên minh do Thủ tướng Friedrich Merz đứng đầu, gồm liên minh bảo thủ và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đã công bố gói cải cách gồm 34 nội dung tập trung vào các lĩnh vực thuế, thị trường lao động và cắt giảm thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch, từ năm 2027, Đức sẽ giảm thuế cho nhóm người có thu nhập thấp và trung bình. Nguồn tài chính cho chính sách này sẽ được bù đắp thông qua việc điều chỉnh thuế tài sản đối với những người có thu nhập cao. Trong lĩnh vực lao động, liên minh cầm quyền cũng nhất trí nới lỏng một số quy định, cho phép doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn các hợp đồng lao động có thời hạn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc chấm dứt hợp đồng đối với lao động có thu nhập cao.

Đức kỳ vọng gói cải cách lớn sẽ mở ra bước ngoặt chính trị

Đức kỳ vọng gói cải cách lớn sẽ mở ra bước ngoặt chính trị. Ảnh: Internationalliving.

Gói cải cách được xem là dự án chính sách đối nội trọng tâm của chính phủ liên minh, trong bối cảnh nỗ lực đạt đồng thuận trước đó không thành công và tỷ lệ ủng hộ các đảng cầm quyền suy giảm trước thềm các cuộc bầu cử cấp bang ở miền Đông nước Đức vào cuối năm nay.

Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh thách thức tiếp theo là triển khai các cam kết thành hiện thực, bởi phần lớn nội dung cải cách vẫn cần được Quốc hội thông qua. Dù vậy, ông bày tỏ sự lạc quan thận trọng về triển vọng trong những tuần tới và cho rằng người dân Đức có thể bước vào mùa Hè với niềm tin lớn hơn so với những năm gần đây.

Lê Hà.

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    Đức thông qua gói cải cách kinh tế quy mô lớn

    Liên minh cầm quyền tại Đức do Thủ tướng Friedrich Merz lãnh đạo vừa đạt được thỏa thuận về gói cải cách toàn diện, gồm 34 biện pháp trong các lĩnh vực thuế, lao động, lương hưu, đầu tư và cải cách hành chính. Đây được xem là một trong những chương trình cải cách lớn nhất kể từ khi chính phủ của ông Merz nhậm chức, nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu thoát khỏi tình trạng tăng trưởng trì trệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ khóa:

#Cải cách #Liên minh #Chính trị #Châu Âu #Kỳ vọng #Thỏa thuận #Thủ tục hành chính #Điều hành

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