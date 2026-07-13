Đức được cho là tài trợ Ukraine mua 50.000 máy bay không người lái tấn công

Theo hãng tin Reuters, Đức đang tài trợ một hợp đồng trị giá khoảng 90 triệu euro (103 triệu USD) để cung cấp 50.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công cho Ukraine, đánh dấu một trong những chương trình mua sắm UAV lớn nhất của một chính phủ phương Tây dành cho Kiev.

Theo hãng tin Reuters, Đức đang tài trợ một hợp đồng trị giá khoảng 90 triệu euro (103 triệu USD) để cung cấp 50.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công cho Ukraine. Ảnh: Straitstimes.

Hãng tin Reuters ngày 12/7 dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, đơn hàng nói trên liên quan đến mẫu UAV tấn công Shrike, do hãng SkyFall của Ukraine sản xuất. Điểm đáng chú ý của mẫu UAV này là được tích hợp phần mềm điều khiển sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do công ty công nghệ quốc phòng Mỹ Auterion phát triển, cho phép tự động theo dõi và tấn công các mục tiêu di động trong giai đoạn cuối của hành trình bay ngay cả khi tín hiệu điều khiển từ người vận hành bị gián đoạn bởi các biện pháp tác chiến điện tử. Khả năng này được đánh giá là giúp tăng đáng kể hiệu quả của UAV trong môi trường chiến đấu có cường độ gây nhiễu cao.

Giám đốc điều hành Auterion, ông Lorenz Meier, đã xác nhận quy mô của đơn hàng này, cho biết hợp đồng trị giá khoảng 90 triệu euro (tương đương 103 triệu USD) được tài trợ bởi một quốc gia châu Âu. Ông Meier cho biết một phần trong số 50.000 UAV đã được chuyển tới Ukraine và triển khai tại tiền tuyến, trong khi số còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trước cuối năm nay.

Công ty Skyfall xác nhận Đức là bên tài trợ cho đơn hàng trên, song từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể. Bộ Quốc phòng Đức và Bộ Quốc phòng Ukraine đều từ chối đưa ra bình luận.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022, Ukraine đã sử dụng UAV với quy mô lớn. Ảnh: Reuters.

Việc Đức tăng cường hỗ trợ diễn ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây đang mở rộng quy mô sản xuất UAV để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022, Ukraine đã sử dụng UAV với quy mô lớn. Theo công ty công nghệ quốc phòng Mỹ Auterion, công ty này đang hợp tác với nhiều doanh nghiệp khác để cung cấp tổng cộng 100.000 UAV cho Ukraine trong năm nay. Các đơn hàng này được nhiều quốc gia phương Tây tài trợ. Trong đó, đơn hàng 33.000 UAV do Bộ Quốc phòng Mỹ đặt mua đã được bàn giao cho phía Ukraine.

Về phía Anh, nước này hồi tháng 6 tuyên bố sẽ cung cấp 150.000 UAV cho Ukraine trong năm nay, nằm trong gói viện trợ trị giá 752 triệu bảng Anh (khoảng 1,01 tỷ USD) dành cho Kiev.

Dòng UAV Shrike đã được Ukraine sử dụng từ năm 2023. Phiên bản nâng cấp Shrike 10-F gần đây cũng đạt kết quả cao trong vòng đầu của chương trình lựa chọn UAV tấn công một chiều do Lầu Năm Góc tổ chức.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã.