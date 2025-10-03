Đức Chiến lý giải màn ăn mừng trước đội bóng cũ; Roma gây sốc với ba lần hỏng penalty

Bóng đá Việt Nam toàn thắng ở AFC Champions League Two; U23 Việt Nam chạm trán chủ nhà Arab Saudi tại VCK châu Á 2026; Roma bỏ lỡ ba lần sút penalty, Aston Villa toàn thắng ở Europa League... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (3/10).

Roma bỏ lỡ ba lần sút penalty, Aston Villa toàn thắng ở Europa League

Lượt trận thứ hai vòng phân hạng Europa League 2025/26 chứng kiến kịch bản khó tin khi Roma được hưởng một quả penalty nhưng sút tới ba lần đều thất bại, qua đó thua Lille ngay trên sân Olimpico.

Thủ môn Ozer sắm vai người hùng của Lille.

Artem Dovbyk đá hỏng cả hai lần đầu, dù trọng tài cho đá lại vì lỗi cầu thủ Lille và thủ môn Ozer. Ở lần sút thứ ba, Matias Soule được trao cơ hội nhưng cũng không thắng nổi Ozer, khiến Roma nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV Gasperini, còn Lille có chiến thắng thứ hai liên tiếp. Sau 2 lượt trận, Lille vươn lên đứng thứ 6, trong khi Roma tụt xuống hạng 15.

Ở các cặp đấu khác, Aston Villa chứng tỏ bản lĩnh khi thắng Feyenoord 2-0 nhờ các bàn của Buendia và McGinn, qua đó duy trì mạch toàn thắng.

Real Betis cũng nhẹ nhàng vượt qua Ludogorets 2-0, Fenerbahce đánh bại Nice 2-1 để có 3 điểm đầu tiên. Ngược lại, Nottingham, Rangers, Stuttgart, Celtic và Bologna đều gây thất vọng khi lần lượt nhận thất bại trước Midtjylland, Braga hay các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Kết quả lượt trận thứ hai vòng phân hạng Europa League 2025/26.

Bóng đá Việt Nam toàn thắng ở AFC Champions League Two

Hai đại diện V.League, Công An Hà Nội (CAHN) và Nam Định, cùng giành chiến thắng tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.

CAHN có hiệp 2 thi đấu bùng nổ.

Trên sân nhà, CAHN đánh bại Tai Po 3-0 nhờ cú đúp của Rogerio Alves và pha lập công muộn của Phan Văn Đức. Thống kê cho thấy CAHN hoàn toàn vượt trội khi kiểm soát bóng 64% và tạo ra 20 pha dứt điểm.

Nam Định thắng trận thứ 2 liên tiếp tại AFC Champions League Two. (Ảnh: CLB Nam Định).

Trước đó, Nam Định xuất sắc thắng Eastern 1-0 trên sân khách với bàn quyết định của tân binh Kristoffer Hansen ở phút 54. Dù không áp đảo về thế trận, đại diện thành Nam vẫn biết cách tận dụng cơ hội để giành trọn 3 điểm.

Sau hai lượt trận, Nam Định dẫn đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối, trong khi CAHN đứng đầu bảng E với 4 điểm, hơn Tai Po một điểm. Những kết quả này khẳng định bước khởi đầu ấn tượng của bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Đức Chiến lý giải màn ăn mừng cuồng nhiệt trước đội bóng cũ

Trong trận hòa 1-1 giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel ở vòng 6 V-League 2025/26, Đức Chiến là người mở tỷ số trên chấm 11m sau tình huống Bùi Tiến Dũng phạm lỗi và nhận thẻ đỏ. Sau bàn thắng, anh ăn mừng cuồng nhiệt, khiến dư luận cho rằng muốn “đáp trả” đội bóng cũ.

Đức Chiến có màn ăn mừng cuồng nhiệt. (Ảnh: Đức Cường).

Tuy nhiên, Đức Chiến khẳng định đó chỉ là niềm vui của hiện tại và là sự tôn trọng dành cho cả hai CLB. Tiền vệ này cho biết Ninh Bình đã chơi thiếu tập trung sau lợi thế sớm, để Thể Công Viettel gỡ hòa ở hiệp 2.

Dù đánh rơi chiến thắng, Đức Chiến cho rằng một điểm trước đội bóng mạnh vẫn là kết quả chấp nhận được với tân binh như Ninh Bình.

U23 Việt Nam chạm trán chủ nhà Arab Saudi tại VCK châu Á 2026

Lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2026 đưa U23 Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Arab Saudi, Jordan và Kyrgyzstan. Đây là bảng đấu nhiều thách thức khi Việt Nam từng thua Arab Saudi 0-2 ở tứ kết năm 2022 và có kết quả bất lợi trước Jordan ở các kỳ trước.

U23 Việt Nam vào bảng đấu được nhận định không hề dễ dàng.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 25/1/2026 với 16 đội tranh tài, không được tính là vòng loại Olympic 2028. U23 Việt Nam từng gây tiếng vang với ngôi á quân năm 2018, còn tại ba kỳ gần nhất đều vượt qua vòng bảng. Thành tích vòng loại mới đây với ngôi nhất bảng C giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin trước hành trình sắp tới.

HS