Đưa công nghệ số vào quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính

Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, xã Cẩm Tân đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Xã Cẩm Tân bàn giao trang thiết bị công nghệ thông tin cho các thôn trên địa bàn.

Xác định hạ tầng kỹ thuật là nền tảng quan trọng để vận hành chính quyền số, ngay từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Cẩm Tân đã quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống mạng internet băng thông rộng, mạng lan, mạng truyền số liệu chuyên dùng; đồng thời thường xuyên nâng cấp, bảo trì, bảo đảm kết nối thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin.

Cùng với đó, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan hành chính từng bước được bổ sung, nâng cấp. Các hệ thống, phần mềm dùng chung được triển khai, duy trì ổn định, phục vụ quản lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

Xã cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp trong hoạt động của chính quyền xã. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức có máy tính kết nối mạng internet chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn; 100% cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo xã được cấp, sử dụng chữ ký số cá nhân. Việc tạo lập, trao đổi, xử lý, ký số văn bản và hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường điện tử. Không chỉ trong hoạt động của chính quyền, CĐS cũng từng bước hiện diện trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bước đầu ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và mở rộng thị trường.

Nếu hạ tầng số là nền tảng thì cải cách TTHC, số hóa hồ sơ và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Cẩm Tân, tỷ lệ hồ sơ được số hóa đạt 100%; 100% hồ sơ được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo số liệu địa phương cung cấp, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 18/18 điểm, tương ứng 100%.

Để người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, cán bộ Trung tâm PVHCC xã đã trực tiếp hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ... Qua đó, từng bước hình thành thói quen thực hiện TTHC trên môi trường số, giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại nhiều lần và giảm chi phí cho người dân. Bà Bùi Thị Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Cẩm Tân, cho biết: “Trung tâm không chỉ hướng tới giải quyết hồ sơ đúng quy trình mà còn xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, thân thiện, lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.

Từ thực tiễn giải quyết TTHC, xã Cẩm Tân xác định cần quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn đối với những nhóm gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ hoặc hạn chế khả năng đi lại như người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bệnh nặng và người dân ở xa trung tâm hành chính. Trên cơ sở đó, trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại những thôn xa trung tâm. Cách làm này không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện TTHC mà còn cho thấy mục tiêu của CĐS là đưa tiện ích công nghệ đến gần người dân, nhất là những người còn gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ số.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình CĐS ở Cẩm Tân vẫn còn một số khó khăn như: Khả năng tiếp cận, sử dụng các tiện ích số của một bộ phận người dân còn hạn chế; tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh có tài khoản ngân hàng để liên kết với ví điện tử còn thấp; kỹ năng ứng dụng công nghệ số của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa đồng đều.

Để khắc phục những hạn chế trên, xã Cẩm Tân xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích thiết thực của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia xây dựng chính quyền số. Trong phát triển kinh tế số, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, tạo môi trường giao dịch thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Bài và ảnh: Linh Hương