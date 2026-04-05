Đưa bản sắc văn hóa vào hành trình khám phá của du khách

Tại các điểm du lịch cộng đồng phía Tây xứ Thanh, các câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ đã trở thành nhịp cầu kết nối, đưa di sản đến với cuộc sống hiện đại. Bằng việc duy trì hoạt động thường xuyên, các đội văn nghệ không chỉ làm hài lòng du khách mà còn bền bỉ lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.

Đội văn nghệ bản Mạ tập luyện phục vụ khách du lịch.

Khu du lịch Bản Mạ, thôn Thanh Xuân, xã Thường Xuân nằm bên dòng sông Chu thơ mộng. Đến đây du khách không chỉ muốn hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực, mà còn muốn trải nghiệm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái. Nhận thức được điều này, thôn đã thành lập đội văn nghệ để phục vụ nhu cầu của du khách. Hướng đi này không chỉ tạo động lực phát triển du lịch địa phương, mà còn đóng góp tích cực vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Lữ Xuân Thắng, trưởng thôn Thanh Xuân, cho biết: "Đội văn nghệ bản Mạ có 20 thành viên. Đây là những nhân tố nòng cốt, luôn đi đầu trong các phong trào văn nghệ quần chúng của xã. Suốt nhiều năm qua, đội đã không ngừng tập luyện để mang đến cho du khách những tiết mục đặc sắc, được người xem đánh giá cao về cả kỹ năng biểu diễn lẫn tinh thần phục vụ. Tuy nhiên, thu nhập từ việc biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách còn thấp và bấp bênh, vì thế mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí để các thành viên trong đội văn nghệ yên tâm gắn bó với nghề và có kinh phí mua sắm trang phục, đạo cụ để tập luyện, biểu diễn".

Hiện nay, trên địa bàn xã Thường Xuân có 31 đội văn nghệ, trong đó có 1 đội hoạt động thường xuyên tại các điểm du lịch cộng đồng. Thành viên của các CLB đã không ngừng nỗ lực vượt khó tập luyện các tiết mục văn nghệ đặc sắc để phục vụ nhu cầu của du khách. Đây chính là cách để các điểm du lịch của xã giữ chân du khách. Nhờ đó, lượng khách du lịch đến với Thường Xuân ngày càng tăng lên. Theo báo cáo của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thường Xuân, từ đầu năm 2026 đến nay xã đã đón 10.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Được thành lập từ năm 2016, đội văn nghệ “Hoa của núi” ở bản Năng Cát, xã Linh Sơn là những người đam mê văn nghệ. 10 năm qua, đội không chỉ tích cực tham gia phong trào văn nghệ quần chúng của bản, của xã, mà còn mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, làm say lòng du khách khi ghé thăm nơi đây.

Bà Hà Thị Xuân, đội trưởng đội văn nghệ “Hoa của núi” cho biết: "Đội hiện có 15 thành viên. Ban ngày, các thành viên tham gia phát triển kinh tế, tối đến lại tụ họp tập luyện văn nghệ. Khi khách có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, đội văn nghệ luôn sẵn lòng phục vụ. Việc làm này giúp các thành viên đội văn nghệ có thêm thu nhập, thỏa niềm đam mê, đóng góp một phần công sức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống".

Ông Cao Văn Tiến ở phường Hạc Thành - người từng trải nghiệm tại một số điểm du lịch cộng đồng cho biết: "Đến với các điểm du lịch cộng đồng ở miền Tây xứ Thanh tôi được hòa mình vào không gian thoáng đãng, thưởng thức các món ăn truyền thống, lưu trú trong những ngôi nhà sàn và được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do người dân địa phương biểu diễn. Không cần những ánh đèn sân khấu hào nhoáng, chính những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ và tiếng nhạc cụ dân tộc mộc mạc đã tạo nên một sức hút kỳ lạ".

Hiện nay, hầu hết các điểm du lịch cộng đồng tại miền Tây xứ Thanh đều thành lập các đội văn nghệ phục vụ du khách. Việc làm này không chỉ giúp lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa mà còn trở thành điểm nhấn để thu hút khách du lịch. Để không ngừng nâng cao chất lượng biểu diễn, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều chỉ đạo các địa phương kiện toàn các CLB, đội văn nghệ và tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng dàn dựng. Tổ chức các hội thi, hội diễn, tạo sân chơi bổ ích để các nghệ nhân, hội viên giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Tin rằng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các CLB, đội văn nghệ tại các điểm du lịch cộng đồng sẽ phát triển hiệu quả hơn, không chỉ thúc đẩy phát triển du lịch mà còn góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân