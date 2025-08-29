Du lịch trekking - Trải nghiệm đáng giá và những lưu ý an toàn

Những năm gần đây, trekking dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách khi đến Thanh Hóa. Không chỉ để thử thách bản thân trên những cung đường của núi rừng Pù Luông, Pù Hu hay Xuân Liên... hành trình trekking còn mở ra những trải nghiệm độc đáo về văn hóa bản địa và sự gắn kết với thiên nhiên. Tuy nhiên, đây là loại hình du lịch đặc thù mà du khách cần trang bị tốt kiến thức và kỹ năng để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi.

Những cung đường trekking Pù Luông hấp dẫn du khách.

Nhắc đến trekking ở Thanh Hóa, nhiều người thường nghĩ ngay đến những tuyến du lịch hấp dẫn như: đỉnh Pù Luông - hòn Con Sói, đỉnh Pù Hu, đỉnh Pù Xèo - Thác 7 tầng - Di tích lịch sử Hội thề Lũng Nhai... Trong số đó, cung đường Pù Luông được đông đảo du khách yêu thích, nơi có ruộng bậc thang trải dài, những ngôi nhà sàn mộc mạc, tiếng suối chảy tạo nên bản nhạc của núi rừng. Hành trình trekking ở đây sẽ đưa du khách đi qua những cung đường nhỏ men theo sườn núi, xuyên qua nương ngô, ruộng lúa, gặp gỡ người dân bản địa và trải nghiệm cuộc sống đậm chất miền núi. Cung đường trekking miền Tây xứ Thanh còn đưa du khách đến với những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, thác nước hùng vĩ và hệ sinh thái phong phú, tạo nên thử thách nhưng cũng đầy cuốn hút với những ai yêu thiên nhiên.

Điều đặc biệt trekking ở xứ Thanh không chỉ là hành trình thể lực mà còn là cuộc du ngoạn văn hóa. Mỗi bước chân đưa du khách đến gần hơn với đời sống bản địa, thưởng thức ẩm thực dân dã như xôi nếp nương, cá suối nướng, canh măng rừng; tham gia các lễ hội truyền thống hay hòa mình vào điệu khặp Thái, khua luống. Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đặc sắc đã làm nên giá trị riêng có, khiến trekking ở Thanh Hóa trở thành trải nghiệm đáng giá, không chỉ cho khách du lịch trong nước mà còn hấp dẫn du khách quốc tế.

Tuy nhiên, để hành trình trekking trở thành một trải nghiệm trọn vẹn, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Những cung đường trekking, dù đẹp và thú vị, nhưng thường gắn liền với địa hình hiểm trở, thời tiết thất thường và những rủi ro bất ngờ. Thời gian qua, tại một số địa phương trong nước đã có không ít trường hợp du khách gặp sự cố do chủ quan, thiếu chuẩn bị hoặc không lường trước những hiểm nguy tiềm ẩn. Anh Ngân Anh Tuấn, một hướng dẫn viên du lịch lâu năm tại khu vực Pù Luông chia sẻ: “Trekking là hành trình vừa hấp dẫn, vừa tiềm ẩn nhiều thử thách. Không phải ai cũng có thể tự ý đi mà không cần chuẩn bị. Tôi từng gặp một số du khách mang giày không phù hợp, thiếu nước uống hay các vật dụng cần thiết, đến khi đi được nửa chặng đã phải bỏ cuộc. Vì vậy, cần tìm hiểu kỹ lịch trình di chuyển, chuẩn bị thể lực tốt và du lịch trekking nên đi cùng người có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn”.

Để có chuyến đi an toàn, du khách cần tìm hiểu trước về địa hình, thời tiết, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phù hợp như giày trekking, gậy leo núi, áo mưa, đèn pin, thuốc chống côn trùng, cũng như lượng thực phẩm, nước uống vừa đủ. Việc đi theo nhóm, có người dẫn đường bản địa hoặc hướng dẫn viên chuyên nghiệp cũng là yếu tố quan trọng để tránh lạc đường hoặc gặp rủi ro. Ngoài ra, ý thức bảo vệ môi trường cũng là một lưu ý không thể bỏ qua. Việc để lại rác thải trên hành trình không chỉ làm xấu cảnh quan mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Vì vậy, nguyên tắc “Không mang gì về ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân” đang ngày càng được khuyến khích trong các chuyến trekking ở Thanh Hóa.

Ở một góc nhìn khác, bà Nguyễn Thu Trang, một du khách đến từ Hà Nội từng tham gia trekking tại Pù Luông, chia sẻ cảm nhận: “Điều tôi ấn tượng nhất không chỉ là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là cảm giác được chạm tới sự yên bình, nguyên sơ. Mỗi cung đường đi qua đều mang lại sự bất ngờ, từ một thác nước ẩn mình trong rừng sâu đến nụ cười hồn hậu của bà con bản địa. Tuy nhiên, lần tôi và nhóm bạn tham gia thời tiết mưa, đường trơn trượt khiến việc di chuyển rất khó khăn, thời gian về đích không như dự định. Lúc đó mới thấy sự chuẩn bị và kinh nghiệm của hướng dẫn viên quan trọng thế nào. Nếu không có họ, có lẽ chúng tôi đã gặp rắc rối khi trời tối. Trải nghiệm ấy giúp tôi nhận ra trekking không chỉ là đi bộ ngắm cảnh, mà là một hành trình cần sự tôn trọng thiên nhiên và ý thức an toàn”.

Những chia sẻ ấy cho thấy, trekking ở xứ Thanh vừa mang đến giá trị tinh thần, vừa đòi hỏi sự nghiêm túc trong chuẩn bị. Đây không chỉ là xu hướng du lịch nhất thời mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững cho du lịch địa phương. Phát biểu tại buổi tọa đàm tham vấn hoàn thiện sản phẩm “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” (ngày 22/8/2025), Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch xanh Việt Nam Phùng Quang Thắng cho rằng: "Khi du lịch trekking ngày càng phát triển, người dân bản địa có thêm sinh kế từ dịch vụ homestay, ẩm thực, hướng dẫn du lịch. Trước hết, việc đảm bảo an toàn cho du khách cần được đặt lên hàng đầu, vì vậy các sở, ngành, địa phương cần xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể về an toàn, đồng thời đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nâng cao ý thức cộng đồng về gìn giữ cảnh quan và văn hóa bản địa, tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện".

Trekking ở xứ Thanh là hành trình để mỗi người thử thách bản thân, lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống hiện đại. Nhưng trên tất cả, đó còn là hành trình của sự gắn kết, khi con người và thiên nhiên hòa quyện, để lại trong lòng mỗi du khách những kỷ niệm khó quên. Và chỉ khi đi cùng sự chuẩn bị kỹ càng, với ý thức an toàn và trách nhiệm, trải nghiệm ấy mới thực sự trọn vẹn và đáng giá.

Bài và ảnh: Hoài Anh