“Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2026

Sáng 10/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi (Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô), Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam”. Tham gia Hội chợ, tỉnh Thanh Hóa tổ chức gian hàng quảng bá với thông điệp “Du lịch Thanh Hoá - Hương sắc bốn mùa”, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2026 .

Hội chợ VITM Hanoi 2026 diễn ra từ ngày 9 - 12/4, quy tụ hơn 600 doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không trong và ngoài nước. Đây là sự kiện xúc tiến du lịch thường niên có quy mô lớn, tạo cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, trong bối cảnh ngành du lịch đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững.

Gian hàng du lịch Thanh Hóa với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp dịch vụ.

Gian hàng Du lịch Thanh Hóa được đầu tư thiết kế nổi bật, giới thiệu bức tranh tổng thể về tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Thông qua hệ thống hình ảnh, video, ấn phẩm quảng bá và các nền tảng số, tỉnh Thanh Hóa giới thiệu nhiều điểm đến, sản phẩm hấp dẫn như du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hoà; du lịch sinh thái, cộng đồng Pù Luông, Vườn quốc gia Bến En; du lịch văn hóa - tâm linh với Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, đền Bà Triệu...

Đa dạng ấn phẩm quảng bá du lịch Thanh Hóa tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2026.

Năm nay, các doanh nghiệp du lịch của tỉnh mang đến hội chợ gần 100 chương trình kích cầu du lịch, với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đa dạng từ dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, nhà hàng, đến các tour du lịch nội tỉnh, liên kết vùng... được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Nhiều chương trình giảm giá sâu, combo trọn gói, tour trải nghiệm mùa du lịch hè đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và đăng ký của đông đảo du khách ngay tại hội chợ.

Đặc sản nem chua xứ Thanh thu hút sự quan tâm của khách hàng tham gia hội chợ.

Bên cạnh hoạt động quảng bá trực tiếp, các đơn vị tham gia gian hàng cũng tích cực ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Việc tích hợp mã QR, nền tảng thông tin số, hệ thống dữ liệu điểm đến giúp du khách dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng và đối tác. Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Các khu nghỉ dưỡng tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông mang đến nhiều chương trình ưu đãi, sản phẩm phù hợp với với chủ đề “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam” của hội chợ năm nay.

Trong khuôn khổ hội chợ, các doanh nghiệp du lịch Thanh Hóa đã chủ động tham gia các hoạt động kết nối, gặp gỡ đối tác, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Thông qua đó, nhiều doanh nghiệp đã thiết lập các mối liên kết với các hãng lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch trong và ngoài nước, mở rộng thị trường khách, đặc biệt là khách nội địa chất lượng cao và khách quốc tế.

Doanh nghiệp du lịch chủ động tham gia các hoạt động kết nối, gặp gỡ đối tác, trao đổi thông tin thị trường.

Việc tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hanoi 2026 tiếp tục khẳng định sự chủ động, tích cực của Thanh Hóa trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Đồng thời, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến “Hương sắc bốn mùa”, thân thiện, hấp dẫn; từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Thanh Hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Hoài Anh