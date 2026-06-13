“Bẫy” đặt phòng lưu trú online trong mùa cao điểm du lịch hè

Mùa du lịch hè đang bước vào giai đoạn cao điểm, kéo theo đó là nhu cầu đặt phòng lưu trú trực tuyến tăng mạnh. Cùng với sự thuận tiện của các nền tảng số, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để lập fanpage giả mạo, giăng bẫy du khách bằng những lời mời chào hấp dẫn và mức giá “cạnh tranh”.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn đăng cảnh báo lừa đảo trên fanpage mạng xã hội facebook để du khách kịp thời nắm bắt thông tin.

Những ngày gần đây, chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm về các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hay resort nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt fanpage, tài khoản mạng xã hội sử dụng tên gọi, hình ảnh và nội dung tương tự các đơn vị kinh doanh du lịch chính thống. Đáng lo ngại hơn, nhiều fanpage trong số này được đầu tư khá bài bản, có lượng người theo dõi lớn, thậm chí có “dấu tích xanh” xác thực, khiến không ít du khách nhầm tưởng là kênh chính thức của doanh nghiệp. Trong số các cơ sở lưu trú bị giả mạo trên không gian mạng có nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn quy mô lớn, thu hút đông du khách và có mức độ nhận diện thương hiệu cao.

Theo ghi nhận, trên các nền tảng mạng xã hội hiện xuất hiện nhiều fanpage sử dụng tên gọi gần giống hoặc gắn các cụm từ liên quan đến FLC Sầm Sơn như: FLC Grand Sầm Sơn, FLC Grand Hotel Sầm Sơn... để đăng tải hình ảnh, video, chương trình ưu đãi nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng. Điều đáng nói là hầu hết nội dung trên các trang này đều được sao chép từ fanpage chính thức của đơn vị, từ hình ảnh, video, thông báo sự kiện đến các chương trình khuyến mại. Thậm chí, các đối tượng còn thường xuyên cập nhật thông tin mới gần như đồng thời với trang chính thức nhằm tạo lòng tin cho người dùng. Ngoài ra, để tăng sức hấp dẫn, các fanpage giả mạo thường tung ra các chương trình combo nghỉ dưỡng với mức giá thấp hơn thực tế, kèm theo những lời quảng cáo như “ưu đãi giới hạn”, “giá nội bộ”... Đánh vào tâm lý muốn săn giá rẻ trong mùa cao điểm, nhiều du khách đã chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước và thường chỉ phát hiện bị lừa đảo khi liên hệ nhận phòng.

Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng phòng Sale & Marketing Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn cho biết: "Tình trạng fanpage giả mạo FLC Sầm Sơn xuất hiện trong thời gian gần đây và có xu hướng gia tăng mạnh vào các dịp cao điểm du lịch. Chúng tôi đã đăng tải cảnh báo trên các kênh truyền thông chính thức, đồng thời gửi báo cáo đến các nền tảng mạng xã hội để đề nghị xử lý các tài khoản giả mạo. Hiện FLC Sầm Sơn chỉ có duy nhất fanpage chính thức mang tên “FLC Sầm Sơn” với 36 nghìn người theo dõi. Mọi thông tin về chương trình ưu đãi, đặt phòng hay các hoạt động của khu nghỉ dưỡng đều được cập nhật trên kênh này".

Không chỉ tại Sầm Sơn, tình trạng giả mạo các cơ sở lưu trú cũng đã xuất hiện ở nhiều điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh. Tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, một số homestay, resort nổi tiếng đã bị các đối tượng xấu sử dụng hình ảnh, thông tin để lập fanpage giả, nhận đặt phòng rồi chiếm đoạt tiền của khách. Đơn cử như Pù Luông Eco Garden - một trong những khu nghỉ dưỡng được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Pù Luông. Trước thực trạng xuất hiện các tài khoản, fanpage giả mạo, đơn vị đã nhiều lần phát đi cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội chính thức, đồng thời gửi thông tin đến các đối tác lữ hành, đối tác kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ khách hàng bị lừa đảo.

Ông Đỗ Đức Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Pù Luông cho biết: “Việc giả mạo fanpage hay tài khoản đặt phòng đang là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp du lịch tại Pù Luông lo ngại. Không chỉ gây thiệt hại cho du khách, tình trạng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thương hiệu của các cơ sở kinh doanh lưu trú. Chúng tôi thường xuyên khuyến cáo các khu nghỉ dưỡng, homestay tăng cường thông tin cảnh báo trên các kênh chính thức, đồng thời hướng dẫn du khách một số cách kiểm tra nguồn thông tin trước khi giao dịch”.

Theo các doanh nghiệp du lịch, điểm chung của các vụ lừa đảo là đối tượng thường lợi dụng tâm lý muốn tìm kiếm giá rẻ hoặc đặt phòng gấp trong mùa cao điểm. Sau khi tạo được niềm tin thông qua hình ảnh đẹp, đánh giá tích cực hoặc các chương trình ưu đãi hấp dẫn, các đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc nhanh để giữ phòng. Khi nhận được tiền, chúng lập tức cắt liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền như: anh/chị ghi sai thông tin chuyển khoản, cần ghi đúng nội dung hóa đơn, mã số thanh toán... Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, những vụ việc này còn ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và hình ảnh điểm đến.

Để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo khi đặt phòng trực tuyến, các doanh nghiệp du lịch khuyến cáo du khách nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao dịch. Khách hàng cần ưu tiên đặt phòng thông qua website chính thức, fanpage chính thức hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín. Trước khi chuyển tiền, nên kiểm tra kỹ tên đơn vị thụ hưởng, số điện thoại liên hệ, địa chỉ cơ sở lưu trú và xác nhận lại thông tin qua các kênh chính thống. Bên cạnh đó, trong mùa cao điểm du lịch hè, khi thông tin chương trình ưu đãi có mức giá thấp “bất thường“ so với mặt bằng chung của thị trường, du khách cần đặc biệt thận trọng.

Mùa du lịch hè đang sôi động cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động. Chỉ một chút chủ quan trong quá trình tìm kiếm, đặt phòng trực tuyến, du khách có thể rơi vào những “cái bẫy” được giăng sẵn trên không gian mạng. Vì vậy, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng, doanh nghiệp, người dân cần báo với cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Bài và ảnh: Hoài Anh