Giữ nhịp tăng trưởng, khẳng định sức hút điểm đến

Liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách, du lịch Thanh Hóa đang duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều tín hiệu khả quan. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về những con số mà còn phản ánh những chuyển biến tích cực trong định hướng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và giàu bản sắc.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông - điểm sáng của du lịch xứ Thanh.

Giữa không gian xanh mát của núi rừng Pù Luông, gia đình ông Kevin Pichardie đến từ Pháp đang tận hưởng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại đây. Với ông và các thành viên trong gia đình, đây không đơn thuần là một chuyến nghỉ dưỡng mà còn là hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống bản địa của vùng đất miền Tây xứ Thanh. Những buổi sáng thức dậy giữa không gian xanh mát của núi rừng, những cung đường uốn lượn qua các bản làng, những trải nghiệm cuộc sống hay những cuộc trò chuyện thân tình với người dân đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Điều khiến ông Kevin bất ngờ hơn cả là trong những ngày lưu trú tại đây, gia đình ông đã gặp khá nhiều du khách đến từ Pháp đang lựa chọn Pù Luông làm điểm dừng chân trong hành trình khám phá Việt Nam. “Đây là một điểm đến rất hấp dẫn. Thiên nhiên đẹp, không khí trong lành, con người thân thiện và đặc biệt là cảm giác an toàn, dễ chịu. Chúng tôi thực sự có những trải nghiệm đáng nhớ và chắc chắn sẽ quay trở lại trong thời gian tới”, ông Kevin Pichardie chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình ông Kevin cũng phần nào phản ánh sức hút ngày càng lớn của du lịch Thanh Hóa đối với du khách trong nước và quốc tế những năm gần đây. Bởi vậy, sau thời gian chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19, du lịch của tỉnh đã nhanh chóng lấy lại nhịp phát triển và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nếu năm 2022, toàn tỉnh đón hơn 11 triệu lượt khách thì những năm tiếp theo tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định cả về lượng khách và doanh thu. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đón gần 60 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,3%/năm; tổng thu du lịch đạt gần 130 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 34,4%/năm. Riêng năm 2025, toàn tỉnh đón gần 16,3 triệu lượt khách, với doanh thu trên 45,6 nghìn tỷ đồng. Cho thấy, từ du lịch biển với Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa..., đến du lịch sinh thái cộng đồng với Pù Luông, bản Bút, bản Mạ, Bến En..., hay du lịch văn hóa, lịch sử với Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, đền Bà Triệu, Am Tiên... tất cả đã tạo nên những điểm đến an toàn, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du khách trong tình hình mới.

Là một trong ba sản phẩm du lịch chủ đạo, các khu du lịch biển không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng mà còn chú trọng nâng tầm chất lượng dịch vụ. Những không gian trải nghiệm đặc sắc như Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn, Carnival đường phố, Lala Town - Flamigo Ibiza Hải Tiến, Vlasta Sầm Sơn, Công viên nước Sun World Sầm Sơn... đã tạo sức hút mạnh mẽ, đưa du lịch biển xứ Thanh trở thành điểm đến sôi động mỗi dịp hè. Đáng chú ý, khu du lịch biển Sầm Sơn, từ một điểm đến mang tính mùa vụ đang từng bước trở thành đô thị du lịch biển hiện đại với nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, văn hóa và thể thao diễn ra quanh năm. Các sự kiện quy mô lớn được tổ chức thường xuyên đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, Trịnh Tiến Dũng cho biết, năm 2026 địa phương đặt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách, với doanh thu ước đạt khoảng 19 nghìn tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, hướng tới thu hút đa dạng thị trường khách và khách du lịch từ các thị trường mục tiêu. Cùng với đó, công tác chỉnh trang đô thị, môi trường cũng được địa phương phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, hiệu quả. Trong đó tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm và nước thải ra biển, tạo dựng không gian ven biển xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Và trong nhịp tăng trưởng chung, du lịch văn hóa, lịch sử tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo nên bản sắc riêng cho du lịch xứ Thanh. Các giá trị di sản của vùng đất “địa linh nhân kiệt” đang được khai thác ngày càng hiệu quả thông qua việc đổi mới hoạt động trải nghiệm, ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá điểm đến. Nhiều chương trình tham quan, giáo dục di sản, trình diễn văn hóa truyền thống được tổ chức thường xuyên, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Mặc dù còn những khó khăn, hạn chế nhất định, song những kết quả đạt được cho thấy, du lịch Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng vững chắc và dư địa tăng trưởng lớn. Không chỉ giữ vững vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách, xứ Thanh còn đang từng bước khẳng định thương hiệu là điểm đến hấp dẫn, thân thiện và giàu trải nghiệm. Đó cũng là tiền đề quan trọng để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Bài và ảnh: Lê Anh