Quảng bá du lịch từ những không gian check-in

Nhu cầu của khách du lịch trong bối cảnh mới đã thay đổi, trong đó chụp ảnh check-in tại các điểm đến là một trong những lựa chọn hàng đầu. Chính vì vậy, các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang nhạy bén, linh hoạt thiết kế các điểm check-in tạo sức hấp dẫn du khách và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch.

Du khách check-in tại Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô).

Vào những ngày cuối tuần, không khí tại con đường chữ S, thôn Đôn (xã Pù Luông) luôn rộn ràng, nhộn nhịp bởi du khách đến tham quan, check-in khá đông. Gặp chị Nguyễn Ngọc Ánh (TP Hà Nội), đang mải mê cùng bạn bè chụp ảnh tại đây, chị chia sẻ: “Tôi từng xem nhiều hình ảnh về cung đường hình chữ S và các địa điểm du lịch của Pù Luông qua các hình ảnh bạn bè chụp lại và đăng tải trên các trang mạng xã hội. Chính vì vậy, dịp hè năm nay tôi quyết định đến Pù Luông để du lịch tham quan, trải nghiệm. Đến đây, tôi thật sự ấn tượng với con đường chữ S nằm uốn lượn giữa những triền đồi và những thửa ruộng bậc thang lúa trải dài, xa xa lại ẩn hiện những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số... tạo nên khung cảnh check-in tuyệt đẹp. Bởi vậy, không phải chỉ có tôi mà có rất nhiều du khách khi tới Pù Luông đều đến con đường chữ S để check-in lưu lại những tấm hình đẹp và đăng tải trên mạng xã hội nhằm quảng bá, lan tỏa tới bạn bè, du khách".

Ngoài cung đường chữ S, ở Pù Luông còn có rất nhiều "tọa độ sống ảo” tuyệt đẹp, trải dài từ các thửa ruộng bậc thang uốn lượn, đến các bản làng còn giữ được nét nguyên sơ của người dân bản địa, hoặc các khu nghỉ dưỡng hiện đại, sang trọng. Ông Hà Huy Giáp, hộ dân làm homestay ở thôn Đôn cho hay: "Mạng xã hội ngày càng lan tỏa thì nhu cầu check-in của du khách khi đi du lịch lại càng phổ biến. Dù là người trẻ, người trung niên hay ở lứa tuổi nào cũng mong có những bức hình độc đáo, đầy dấu ấn trong mỗi chuyến đi để đăng tải lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng biết. Do đó, trong quá trình làm homestay chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, bố trí thêm các tiểu cảnh check-in cho du khách như trồng hoa, cây xanh hài hòa với khung cảnh núi rừng, hoặc thiết kế các tuyến du lịch đi bè mảng, tham quan cánh đồng, giao lưu văn hóa, ẩm thực với người dân bản địa để du khách vừa có thể vui chơi, khám phá lại vừa có thể check-in những khung cảnh đẹp. Và cũng từ những bức ảnh đó, khi du khách đăng tải lên mạng xã hội sẽ là kênh quảng bá du lịch một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất đến bạn bè, du khách".

Tại khu Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô) cũng đã xây dựng khá nhiều điểm check-in phục vụ khách du lịch như: “Không gian trưng bày hiện vật ngoài trời”, “Mô hình súng thần công và những cải cách của triều Hồ”, “Không gian trưng bày Thành Nhà Hồ, lịch sử, truyền thuyết và khảo cổ”, “Không gian trưng bày đá xây thành” tại cổng Nam... nhằm tạo sức hấp dẫn và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh, cho biết: "Trong thời đại số, nhu cầu đi du lịch của du khách không chỉ là khám phá, trải nghiệm mà xu hướng check-in đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi hành trình đến vùng đất mới. Những bức ảnh được chia sẻ không đơn thuần là lưu giữ khoảnh khắc mà còn góp phần kể lại câu chuyện về chuyến đi, cảm xúc và dấu ấn riêng của mỗi điểm đến. Nắm bắt xu hướng đó, Thành Nhà Hồ đã quan tâm đầu tư, bố trí thêm các điểm check-in, không gian trải nghiệm mang bản sắc riêng để tăng sức hấp dẫn và thu hút khách du lịch đến đây ngày càng đông hơn".

Thực tế cho thấy, trong thời đại bùng nổ công nghệ như hiện nay chỉ cần vào các trang mạng xã hội như zalo, facebook là có thể thấy hàng loạt hình ảnh các điểm đến du lịch, ảnh check-in sống ảo của bạn bè, du khách... được đăng tải, chia sẻ. Điều đó, cho thấy xu hướng du lịch trải nghiệm hình ảnh đang lên ngôi và hiệu ứng lan tỏa rất lớn. Chính vì vậy, để xây dựng hình ảnh, thông tin sâu rộng đến du khách, nâng cao tính cạnh tranh, nhiều khu, điểm du lịch đã, đang chủ động thay đổi, làm mới thông qua việc đầu tư xây dựng các điểm check-in phục vụ khách du lịch và đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia du lịch nhận định thì các điểm check-in đẹp có thể tạo ấn tượng ban đầu và thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, nhưng điều khiến du khách muốn quay trở lại và lưu trú lâu dài vẫn là chất lượng dịch vụ, sự thân thiện và những trải nghiệm mang dấu ấn riêng của mỗi vùng đất. Bởi vậy, chỉ khi được đầu tư bài bản, kết hợp đồng bộ giữa khung cảnh check-in - yếu tố dịch vụ - sản phẩm du lịch thì điểm đến đó sẽ thu hút được đông đảo khách du lịch và hình ảnh của điểm đến sẽ ngày càng được lan tỏa, quảng bá rộng rãi.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt