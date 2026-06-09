Sầm Sơn bứt phá với diện mạo mới, trải nghiệm mới

Mùa du lịch biển năm 2026 đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Sầm Sơn. Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc của hàng triệu du khách mỗi năm, Sầm Sơn đang từng bước khẳng định vị thế bằng diện mạo đô thị hiện đại hơn, môi trường du lịch văn minh hơn và những trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Biển Sầm Sơn với diện mạo mới và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao.

Không gian đô thị trở nên khang trang, sạch đẹp hơn, tạo ấn tượng tích cực ngay từ những bước chân đầu tiên của du khách khi đến với Sầm Sơn. Các tuyến đường trọng điểm như Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Lê Lợi và khu vực Quảng trường biển được đầu tư chỉnh trang đồng bộ với hệ thống cờ hoa, pano tuyên truyền, điện chiếu sáng và các hạng mục trang trí hiện đại. Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, góp phần lan tỏa hình ảnh một điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn.

Song song với đó, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ du khách. UBND phường Sầm Sơn đã công khai các số điện thoại đường dây nóng tại nhiều địa điểm để du khách thuận tiện phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình lưu trú, tham quan và sử dụng dịch vụ. Đây không chỉ là kênh tiếp nhận thông tin nhanh chóng mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường du lịch minh bạch, lấy sự hài lòng của du khách làm trung tâm.

Quảng trường biển Sầm Sơn với hệ thống nhạc nước sử dụng công nghệ Đức, bao gồm 300 vòi phun kết hợp với đèn LED RGB.

Mùa du lịch hè năm nay, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã chủ động sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng, trang trí cảnh quan và chỉnh trang khuôn viên. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ đầu tư cải tạo phòng nghỉ, nâng cấp các tiện ích nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hoạt động lưu trú trên địa bàn diễn ra ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách, không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ. Cùng với đó, việc niêm yết giá công khai được thực hiện nghiêm túc, giúp du khách yên tâm hơn khi lựa chọn nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

Chị Nguyễn Mai Hương, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Năm nay, tôi thấy trải nghiệm dịch vụ tốt hơn, đỡ xe điện, hàng rong, chèo kéo khách sử dụng những dịch vụ không cần thiết. Tôi đã ở đây đến ngày thứ 3 và thấy giá cả rất hợp lý, phù hợp với mức kinh tế của mình". Nhận xét của chị Hương cũng là cảm nhận chung của nhiều du khách khi trở lại Sầm Sơn trong mùa hè năm nay. Tình trạng chèo kéo, gây phiền hà cho du khách được hạn chế, môi trường du lịch ngày càng văn minh và thân thiện.

Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội đang là điểm đến hấp dẫn du khách khi về với Sầm Sơn.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong mùa du lịch 2026 chính là sự trở lại của các Hubway tại khu vực phía Đông khuôn viên biển. Được đầu tư nâng cấp và đưa vào vận hành với diện mạo mới, Hubway nhanh chóng trở thành không gian vui chơi, giải trí và kết nối cộng đồng thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Với thiết kế hiện đại cùng các khu chức năng đa dạng, Hubway mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với những mùa du lịch trước. Đây không chỉ là nơi để dạo bộ, thư giãn, ăn uống mà còn là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh, check-in và tham gia các hoạt động cộng đồng. Buổi tối, Hubway trở nên rực rỡ với hệ thống ánh sáng nghệ thuật được đầu tư bài bản. Những chương trình biểu diễn âm nhạc đường phố, các hoạt động giải trí và không gian ẩm thực phong phú đã tạo nên sức sống mới cho khu vực ven biển. Không gian này góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế đêm - một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương.

TP Sầm Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Trần Hằng

Cùng với sự đổi mới của địa phương, nhiều hộ kinh doanh tại Sầm Sơn cũng đang nhanh chóng thích ứng với xu hướng kinh doanh hiện đại. Anh Cao Hùng Sơn, chủ nhà hàng Buffet Cua - Hải sản Sầm Sơn là một trong những người tiên phong ứng dụng mạng xã hội để quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường. Thông qua kênh tiktok Buffet Cua - Hải sản Sầm Sơn với hơn 60 nghìn lượt theo dõi của mình, anh thường xuyên giới thiệu các món hải sản tươi sống, những nét đẹp của biển Sầm Sơn và văn hóa ẩm thực địa phương đến đông đảo người xem.

Không chỉ quảng bá hình ảnh, anh còn phát triển hoạt động bán hải sản trên các sàn thương mại điện tử, mở ra hướng đi mới cho kinh doanh dịch vụ du lịch biển trong thời đại số. Anh Sơn cho biết: “Có những ngày cơ sở của tôi livestream bán hàng nhưng còn không đủ hàng để bán cho khách. Tuy nhiên, với lợi thế về nguồn hải sản tươi sống được đánh bắt mỗi ngày, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo chất lượng phục vụ du khách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả niêm yết, công khai và minh bạch cho du khách".

Công viên nước Sầm Sơn.

Từ những cách làm mới như vậy, hình ảnh người dân Sầm Sơn năng động, sáng tạo và thân thiện đang dần trở thành một phần quan trọng trong sức hấp dẫn của điểm đến. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tập huấn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và ứng xử văn hóa, văn minh với du khách khi đến Sầm Sơn, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá, ép khách du lịch".

Với diện mạo mới từ hạ tầng đô thị, những trải nghiệm mới tại các không gian công cộng hiện đại, sự chuyển mình mạnh mẽ trong công tác truyền thông số cùng tinh thần đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Sầm Sơn đang từng bước khẳng định vị thế của một đô thị du lịch biển năng động. Không chỉ hấp dẫn bởi bãi biển đẹp và những giá trị truyền thống, Sầm Sơn hôm nay còn chinh phục du khách bằng chất lượng dịch vụ ngày càng cao và một hình ảnh văn minh, hiện đại, sẵn sàng bứt phá trên hành trình trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam.

Bài và ảnh: Phương Đỗ