Du khách “cháy hết mình” cùng Tropical Carnival ở Sun World Sầm Sơn

Ngày 1/5, không khí tại Sun World Sầm Sơn bùng nổ khi lễ hội Tropical Carnival chính thức diễn ra, thu hút đông đảo du khách hòa mình vào chuỗi hoạt động sôi động, đậm sắc màu nhiệt đới trong ngày cao điểm kỳ nghỉ lễ.

Trong khung giờ từ 9h đến 11h các ngày 1 và 2/5, du khách khi đến với công viên nước sẽ tiếp tục được trải nghiệm chuỗi sự kiện nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa quốc tế, kết hợp cùng nhiều trò chơi thử thách hấp dẫn, tạo nên không gian giải trí đa tầng, phù hợp với nhiều nhóm du khách.

Ngay từ đầu giờ ngày 1/5, khu vực sân khấu trung tâm đã trở thành điểm hội tụ của hàng trăm người.

Trong nền nhạc rộn ràng, các vũ công chuyên nghiệp xuất hiện với những bộ trang phục carnival rực rỡ, trình diễn vũ điệu Hawai sôi động, khuấy động không gian bằng nguồn năng lượng trẻ trung, cuốn hút.

Những bước nhảy uyển chuyển, kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, tạo nên “bữa tiệc thị giác” ấn tượng.

Không đứng ngoài cuộc, du khách nhanh chóng hòa mình vào không khí lễ hội.

Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách quốc tế cùng nhún nhảy theo điệu nhạc, tạo nên khung cảnh náo nhiệt, tràn đầy sức sống giữa lòng công viên nước.

Sân khấu Tropical Carnival tiếp tục được “hâm nóng” bởi các tiết mục ca nhạc trẻ trung, bắt tai từ dàn nghệ sĩ khách mời.

Tiếng reo hò, cổ vũ không ngớt, đẩy cao cảm xúc của đám đông, biến khu vực sự kiện thành một không gian lễ hội đúng nghĩa.

Không khí vui tươi lan tỏa đến mọi lứa tuổi.

Các em nhỏ thích thú khi giao lưu với những chú hề vui nhộn, nhận quà tặng dễ thương, trong khi nhiều du khách hào hứng tham gia các trò chơi tương tác để thử sức và “săn” phần thưởng.

Sự kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm thực tế mang lại cảm giác mới mẻ, gắn kết.

Song song với phần hội, hệ thống trò chơi nước hiện đại tiếp tục là điểm hút khách.

Giữa cái nắng đầu hè, du khách thỏa sức đắm mình trong làn nước mát, trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh, tận hưởng không gian xanh mát, sôi động nhưng vẫn thư giãn.

Việc tổ chức lễ hội Tropical Carnival trong dịp nghỉ lễ không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch, mà còn tạo thêm điểm nhấn cho Sun World Sầm Sơn, góp phần gia tăng sức hút của du lịch biển Sầm Sơn trong mùa cao điểm.

Hoàng Đông