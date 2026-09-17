Các tỉnh, thành phố giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính trước ngày 30/9/2026

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có Văn bản số 4720/QLĐĐ-ĐĐĐKĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trên cả nước, đề nghị khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính trên hệ thống LANDINFO; báo cáo kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, trước ngày 30/9/2026.

Theo Cục Quản lý đất đai, việc giao nộp dữ liệu được thực hiện trên cơ sở căn cứ quy định tại Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Trên cơ sở đó, thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an về tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Cục Quản lý đất đai đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính, nhằm thống nhất việc tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, các Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ sản phẩm bản đồ địa chính dạng số đã được cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh duyệt; xác định đầy đủ phạm vi, đơn vị hành chính cấp xã, thời điểm đo đạc, tỷ lệ bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục và tình trạng sử dụng của dữ liệu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã, chủ đầu tư và các đơn vị đo đạc liên quan phối hợp kiểm tra, hoàn thiện và giao nộp dữ liệu; bảo đảm đúng với sản phẩm đã được kiểm tra, nghiệm thu, phê duyệt và đang được sử dụng tại địa phương.

Quản lý tốt đất đai là quản lý được không gian phát triển của quốc gia. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Việc giao nộp dữ liệu được thực hiện trên hệ thống LANDINFO (hệ thống thống kê, kiểm kê đất đai tại địa chỉ https://maps.gdla.gov.vn/ho-so/).

Khi tạo hồ sơ, phải khai báo đầy đủ, chính xác thông tin hành chính, thông tin đo đạc, loại dữ liệu, tỷ lệ bản đồ, năm đo đạc, hệ tọa độ, kinh tuyến trục và thông tin dự án nếu có. Sau khi tải dữ liệu đã chuẩn hóa lên hệ thống, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra kết quả kiểm tra tự động, kịp thời sửa lỗi và bổ sung dữ liệu theo thông báo của hệ thống hoặc yêu cầu của cơ quan tiếp nhận. Hồ sơ chính thức chỉ được gửi sau khi kiểm tra đầy đủ thành phần và tính thống nhất của dữ liệu.

Cục Quản lý đất đai cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống; tiếp nhận và thực hiện yêu cầu bổ sung nếu có, đồng thời lưu thông báo kết quả tiếp nhận để phục vụ quản lý. Kết quả kiểm tra trên hệ thống không thay thế trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu, phê duyệt sản phẩm theo quy định.

Đối với báo cáo kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận, cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp theo từng đơn vị hành chính cấp xã về diện tích, số thửa đất và số lượng mảnh bản đồ theo từng tỷ lệ; phân định rõ các khu vực có dữ liệu thửa đất đúng - đủ - sạch - sống; khu vực cần chỉnh lý, bổ sung dữ liệu không gian; khu vực bảo đảm dữ liệu không gian nhưng cần chỉnh lý, bổ sung dữ liệu thuộc tính; khu vực chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính không bảo đảm chất lượng, cần chỉnh lý hoặc đo đạc lại.

Đặc biệt, theo đề nghị của Cục Quản lý đất đai, số liệu phải được đối chiếu giữa báo cáo, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; không tổng hợp trùng lặp giữa các nhóm. Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định phải thuyết minh rõ nguyên nhân, phạm vi và kế hoạch hoàn thiện.

Về thời điểm chốt số liệu và thời hạn hoàn thành, Sở Nông nghiệp và Môi trường chốt số liệu tại địa phương đến ngày 31/8/2026. Ủy ban nhân dân cấp xã lập biểu theo hướng dẫn; Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, tổng hợp các theo hệ thống biểu mẫu kèm tài liệu hướng dẫn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu tổng hợp và ký, đóng dấu báo cáo cấp tỉnh./.

Theo TTXVN