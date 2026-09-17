Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 2 tại nhiều xã miền núi Thanh Hóa

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc trong 6 giờ tới trên khu vực các tỉnh, thành phố: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 16/9 đến 7 giờ ngày 17/9), khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Quang Minh 99,8mm (Sơn La); Vạn Mai 152mm (Phú Thọ); Cổ Phúc 117,6mm (Lào Cai); Thái Hòa 75,8mm (Tuyên Quang); Cẩm Phả 74,4mm (Quảng Ninh); Trung Hạ 266mm (Thanh Hóa); Nông trường15 167mm (Nghệ An)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo bản tin phát lúc 7h40 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biển như sau: Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai 20-30mm có nơi trên 90mm; Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh 10- 20mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; riêng hai tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa cấp 2.

NM