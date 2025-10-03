Dự báo 2 kịch bản di chuyển của bão số 11 (bão Matmo)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng tối 3/10, bão Matmo sẽ vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Luzon(Philippines) vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11.

Dự báo, sau khi di chuyển vào Biển Đông gặp điều kiện nhiệt độ mặt nước biển và gió tương đối thuận lợi, bão Matmo sẽ tiếp tục tăng cấp và di chuyển nhanh (trung bình 25-30km/h).

Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sau khi đi vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sẽ có hai kịch bản di chuyển của bão số 11.

Kịch bản 1 (có xác suất khoảng 70 - 75%) tương ứng với xu hướng lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh và rút ra phía Đông, bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền nhiều hơn (khá giống đường đi của bão số 9) nên khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh sẽ suy giảm đi từ 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất. Với kịch bản này, ở khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 8-9, và có mưa to ở Bắc Bộ (trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi).

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Kịch bản 2 cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25 - 30%): khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản 1. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh sẽ mạnh hơn so với kịch bản 1, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng sẽ mở rộng xuống phía Nam hơn (Quảng Ninh - Ninh Bình), mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền.

♦Dự báo từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

♦Từ ngày 6 - 9/10, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở từ trên báo động 2 đến trên báo động 3.

LP