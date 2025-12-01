Đợt lũ lụt lịch sử gây thiệt hại 620 triệu USD cho nền kinh tế Thái Lan

Giới chức Thái Lan ước tính, đợt lũ lụt lịch sử vừa qua ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla đã gây thiệt hại cho nền kinh tế hơn 20 tỷ baht (620 triệu USD).

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Songkhla, Thái Lan ngày 25/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự kiến thành phố du lịch này sẽ mất 3 tháng để phục hồi và mở cửa trở lại cho khách du lịch.

Chính quyền huyện Hat Yai đã khuyến nghị chính phủ nhanh chóng xây dựng một gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, cùng với một kế hoạch phòng chống lũ lụt dài hạn.

Theo ông Songphon Jangsiriwattanathamrong, Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Songkhla, Thái Lan, lũ lụt lan rộng và sâu ở Hat Yai đã ảnh hưởng đến các tòa nhà, doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ, cơ sở dịch vụ, khách sạn và phương tiện giao thông, với 80-90% phương tiện bị hư hại.

Hầu hết thiết bị kinh doanh, thiết bị văn phòng, máy tính và máy móc đã bị hư hại nặng, đòi hỏi phải đầu tư mới. Các khảo sát ban đầu cho thấy các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể khôi phục hoạt động nhanh chóng.

Chủ tịch Phòng Thương mại Songkhla đã đề xuất một giải pháp tức thời, kêu gọi chính phủ Thái Lan đẩy nhanh các gói hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phục hồi sau lũ. Các gói hỗ trợ này bao gồm chi trả an sinh xã hội cho người lao động trong thời gian doanh nghiệp không thể hoạt động, cung cấp các khoản vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp trong thời hạn đủ dài từ 3-5 năm để phục hồi hoạt động kinh doanh, và cung cấp các hạn mức tín dụng đầy đủ, loại bỏ nhu cầu về tài sản thế chấp phức tạp, vì một số doanh nghiệp vẫn còn nợ.

Các gói hỗ trợ đề xuất cũng bao gồm việc nới lỏng các điều kiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm và đảm bảo bồi thường thỏa đáng, cũng như việc tạm dừng thanh toán nợ gốc và lãi trong ba tháng để các doanh nghiệp có thể tái thiết.

Ngoài ra, ông Songphon cũng đề xuất chính phủ Thái Lan triển khai gói kích cầu du lịch cho Hat Yai. Gói này bao gồm việc mở cửa thành phố cho khách du lịch với khẩu hiệu “Hat Yai Sẵn sàng Mở cửa” và thực hiện các biện pháp khấu trừ thuế kép cho cả khách du lịch và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng hóa từ các cửa hàng đã đăng ký tại quận Hat Yai.

Đối với người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng, Chủ tịch Phòng Thương mại Songkhla tin rằng chính phủ nên đẩy nhanh các nỗ lực cứu trợ và cung cấp chỗ ở tiêu chuẩn trong khi nhà cửa của họ được sửa chữa. Điều này có thể bao gồm việc lưu trú tại các khách sạn chưa đủ khả năng đón khách du lịch, để giảm bớt tình trạng quá tải tại các trung tâm sơ tán.

Về lâu dài, ông Songphon khuyến nghị chính phủ Thái Lan xây dựng một kế hoạch ứng phó lũ lụt toàn diện, triển khai xây dựng một cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Ông cho rằng hiện nay, nhiều yếu tố mới đang góp phần gây ra sự bất cập của hệ thống thoát nước, bao gồm lượng nước từ nhiều khu vực, sự mở rộng đô thị và lượng mưa bất thường. Do đó, cần có một kế hoạch ứng phó phù hợp, kịp thời để giảm thiểu thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra./.

Theo TTXVN