Tiêu chí để một hộ gia đình ở Pháp được coi là “giàu”

Pháp là một trong số ít quốc gia châu Âu có tỷ lệ nghèo đói gia tăng trong thập kỷ qua.

Theo dữ liệu mới nhất của Eurostat, số người gặp “khó khăn” hoặc “rất khó khăn” trong việc kiếm sống tại Paris đã tăng gần 2% kể từ năm 2014.

Báo cáo xã hội mới công bố của Cơ quan nghiên cứu, thống kê và đánh giá (Drees) thuộc Bộ Y tế Pháp cho thấy tình trạng nghèo đói tại quốc gia này tiếp tục tăng và ngày càng tập trung ở nhóm người trẻ dưới 30 tuổi.

Cuối năm 2024, Pháp có khoảng 4,25 triệu người hưởng các chế độ trợ cấp tối thiểu, tăng 1,3% so với năm trước. Tổng cộng 6,9 triệu người, chiếm gần 1/10 dân số, sống nhờ các khoản hỗ trợ xã hội.

Riêng năm 2023, các khoản trợ cấp này tiêu tốn gần 32 tỷ euro từ ngân sách nhà nước vốn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn tỷ lệ nghèo gia tăng.

Theo Drees, năm 2023 có khoảng 40% dân số Pháp sống dưới mức 1.919 euro/tháng – được xem là nhóm “thu nhập khiêm tốn.” Trong nhóm này, 1/3 rơi vào diện nghèo, với mức sống dưới 1.288 euro/tháng.

Điểm đáng chú ý nhất là người trẻ chiếm tỷ lệ rất lớn trong nhóm nghèo. Theo Drees, 44% người nghèo tại Pháp dưới 30 tuổi, trong khi người từ 60 tuổi trở lên chỉ chiếm 22%.

Người trẻ thường phải thuê nhà, thu nhập bấp bênh và là nhóm nhận trợ cấp nhà ở nhiều nhất (32%, so với mức trung bình chung 22%).

Báo cáo của Drees cũng nhấn mạnh vai trò của hệ thống thuế trong việc duy trì các khoản trợ cấp tối thiểu. 20% người có thu nhập cao nhất đóng tới 60% thuế trực thu, là nguồn tài chính quan trọng cho các chương trình hỗ trợ.

Trong hơn 10 loại trợ cấp tối thiểu, 4 chế độ chiếm tới 96% tổng chi: Thu nhập tối thiểu RSA, trợ cấp đoàn kết đặc biệt ASS, trợ cấp người khuyết tật AAH và chế độ tối thiểu dành cho người cao tuổi.

Tiêu chí để được coi là “giàu” ở Pháp

Theo một nghiên cứu của Tổ chức Quan sát Bất bình đẳng (Observatoire des inégalités) đã tiết lộ những tiêu chuẩn để được coi là “giàu” ở Pháp.

Tổ chức nghiên cứu này cho rằng rằng một cặp vợ chồng không con cần có thu nhập hàng tháng từ 6.440 euro trở lên sau thuế và các khoản phí xã hội để được xếp vào nhóm "giàu."

Đối với một cặp vợ chồng có hai con tuổi vị thành niên, ngưỡng thu nhập tăng lên 10.733 euro.

Ở phía ngược lại, báo cáo định nghĩa một cặp vợ chồng không con có thu nhập từ 1.610 euro trở xuống mỗi tháng là "nghèo."

Nghiên cứu sử dụng các phép tính thu nhập trung bình và “đơn vị tiêu dùng,” một phương pháp được thiết kế để so sánh nhu cầu hộ gia đình một cách công bằng hơn bằng cách tính đến quy mô và cấu trúc gia đình.

Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn ở Pháp về thuế, tái phân phối và bất bình đẳng xã hội.

Báo cáo này nhằm mục đích cung cấp khuôn khổ rõ ràng hơn để hiểu rõ hơn về sự chênh lệch thu nhập giữa các loại hộ gia đình khác nhau và cung cấp thông tin cho các cuộc thảo luận đang diễn ra về mức sống trong nước.

Những quốc gia châu Âu nào có tỷ lệ nghèo đói cao nhất

Ngoài Pháp, trong mười năm qua, tỷ lệ nghèo đói chỉ tăng ở các nước Bắc Âu gồm Đan Mạch (+2,4%), Phần Lan (2%), Thụy Điển (2,8%) và ngoài EU là Na Uy (+4,7%).

Nhiều quốc gia Đông và Nam Âu đã có tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh, trong đó dẫn đầu EU là Síp (38%), tiếp theo là Croatia (34,6%), Hungary (26,8%), Bulgaria (26,5%) và Romania (21,8%).

Tỷ lệ nghèo đói chung ở EU hiện là 17,4%, nghĩa là cứ có 100 người dân thì 17 người trong số đó gặp khó khăn trong việc kiếm sống.

Tỷ lệ mới nhất do Eurostat báo cáo cho thấy có sự cải thiện nhẹ so với năm 2023, khi đó tỷ lệ nghèo đói ở mức 19,1%, và tăng 10 điểm so với năm 2015 (27,1%).

Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn có tỷ lệ nghèo đói cao hơn nhiều. Ví dụ, tại Hy Lạp, tỷ lệ hiện tại là gần 67% - đưa quốc gia này trở thành nơi có tỷ lệ người dân sống trong cảnh nghèo đói cao nhất trong số tất cả các nước EU. Quốc gia láng giềng Bulgaria đứng thứ hai với 37%, và Slovakia với gần 29%.

Tỷ lệ nghèo đói ở nhóm người chưa trưởng thành vẫn ở mức đáng báo động. Khi phân tích theo độ tuổi, thế hệ trẻ nhất đang gặp khó khăn nhất.

Tỷ lệ nghèo đói ở nhóm người dưới 18 tuổi cao nhất ở mức 20,6%, trong khi nhóm người từ 65 tuổi trở lên có tỷ lệ thấp nhất ở mức 14,9%./.

Theo TTXVN