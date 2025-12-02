Hơn 1.140 người thiệt mạng vì lũ lụt ở Đông Nam Á và Nam Á

Mưa lớn và bão trên khắp Đông Nam Á và Nam Á đã gây ra lũ lụt và lở đất tàn khốc ở Indonesia, Sri Lanka, miền Nam Thái Lan và miền Bắc Malaysia.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Aceh, Indonesia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Số người thiệt mạng hiện là hơn 1.140 người, nhiều người vẫn mất tích.

Những thảm họa đang diễn ra là lời nhắc nhở khắc nghiệt về những thay đổi thời tiết ngày càng thất thường đang ảnh hưởng đến khu vực.

Số người thiệt mạng liên quan đến lũ lụt được xác nhận tại miền Nam Thái Lan đã tăng lên ít nhất 176 người, trong đó tỉnh Songkhla chịu thiệt hại nặng nề nhất với 131 người tử vong.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em ước tính khoảng 76.000 trẻ em trong khu vực không thể trở lại trường học do lũ lụt đang diễn ra.

Tại Malaysia lân cận miền Nam Thái Lan, bang Perlis đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng, khiến ít nhất 3 người tử vong.

Tại quốc gia vạn đảo Indonesia, số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tàn khốc ở Sumatra đã tăng lên ít nhất 604 người, với 464 người vẫn mất tích. Các khu vực như Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, nơi thảm họa xảy ra mà không có nhiều cảnh báo.

Bộ trưởng Nội vụ Indonesia Tito Karnavian thừa nhận rằng chính phủ đã không chuẩn bị đầy đủ cho một thảm họa quy mô lớn như vậy.

Tổng thống Prabowo Subianto đã đến thăm Bắc Sumatra đầu tuần này và xác nhận rằng hàng viện trợ khẩn cấp đang trên đường đến, bao gồm 2 tàu y tế và 3 tàu chiến được gửi đến các khu vực bị cô lập.

Trong khi đó, các khu vực bị ảnh hưởng vẫn được dự báo tiếp tục mưa lớn, gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả.

Tại Sri Lanka, lũ lụt và lở đất do bão Ditwah gây ra đã khiến ít nhất 366 người thiệt mạng, với 367 người vẫn mất tích. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với “thảm họa thiên nhiên lớn nhất và thách thức nhất trong lịch sử” nước này.

Chính phủ Sri Lanka đã đề nghị hỗ trợ quốc tế và trực thăng quân sự đã được triển khai để giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Các đội cứu hộ từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Nhật Bản đã đến Sri Lanka, nhưng các quan chức địa phương báo cáo rằng cần thêm sự hỗ trợ khẩn cấp để giải quyết quy mô của thảm họa.

Ông Alexandre Mathieu, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC), nhấn mạnh rằng những trận lũ lụt này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra đang trở thành “bình thường mới.”

Ông nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của các quốc gia trong việc đầu tư vào các hệ thống cảnh báo sớm tốt hơn, nơi trú ẩn cho người dân và các giải pháp dựa vào thiên nhiên để quản lý thảm họa./.

Theo TTXVN