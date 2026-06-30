Đồng yên Nhật Bản lao dốc mạnh, chính phủ sẵn sàng ứng phó

Đồng yên Nhật Bản tiếp tục mất giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/6, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 so với đồng USD, làm gia tăng kỳ vọng Chính phủ Nhật Bản sẽ sớm can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ.

Hình ảnh ba chiều, hiển thị các hình ảnh và màu sắc khác nhau tùy thuộc vào góc nhìn, được thấy trên tờ tiền 5.000 yên mới của Nhật Bản tại Tokyo, Nhật Bản ngày 3/7/2024. Ảnh: Reuters

Trong phiên giao dịch tại New York, đồng yên giảm 0,2%, có lúc chạm mức 161,98 yên đổi 1 USD. Mức này thấp hơn mốc 161,95 yên đổi 1 USD từng ghi nhận vào tháng 7/2024, thời điểm Nhật Bản cũng phải triển khai chiến dịch hỗ trợ tỷ giá. Vào sáng ngày 30/6 theo giờ Việt Nam, đồng yên giao dịch trên mức 162 yên đổi 1 USD.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Chính phủ sẵn sàng có biện pháp ứng phó phù hợp trước những biến động trên thị trường tiền tệ, song không nêu cụ thể khả năng can thiệp.

Đồng yên được dự báo giảm khoảng 2% trong quý II, đánh dấu quý suy giảm thứ tư liên tiếp, chủ yếu do chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ tiếp tục gây áp lực lên đồng tiền này. Các chuyên gia nhận định, khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường đang gia tăng, tuy nhiên hiệu quả có thể chỉ mang tính ngắn hạn nếu chính sách tiền tệ của Mỹ chưa thay đổi. Giới đầu tư hiện vẫn duy trì lượng lớn vị thế bán khống đối với đồng yên, phản ánh kỳ vọng đồng tiền này sẽ tiếp tục suy yếu.

Hình ảnh chụp tờ tiền đô la Mỹ ngày 24/3/2026. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, đồng USD giảm nhẹ sau khi rời mức cao nhất trong 13 tháng, khi thị trường chờ báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này. Theo giới phân tích, nếu dữ liệu tiếp tục tích cực, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lập trường lãi suất cao lâu hơn, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên đồng yên. Ngược lại, nếu đồng USD suy yếu, Nhật Bản sẽ có thêm dư địa để triển khai các biện pháp bình ổn thị trường ngoại hối.

Chỉ số Dollar Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, hiện duy trì quanh mức 101 điểm và đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần một năm, phản ánh kỳ vọng của thị trường vào triển vọng của đồng bạc xanh.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, NHK, Nikkei Asia.