Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất điện. Cùng với nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công đoàn ngành Điện cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên, góp phần tiếp thêm động lực để sớm cấp điện trở lại phục vụ đời sống Nhân dân và ổn định sản xuất.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên lực lượng CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa đang khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Gần 800 nghìn khách hàng thuộc 143/166 xã, phường trên địa bàn bị gián đoạn cung cấp điện. Con số này đã nói lên mức độ thiệt hại của hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh do cơn bão số 10 gây ra.

Ngay sau khi bão tan, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa khẩn trương khắc phục sự cố, từng bước khôi phục cấp điện trở lại cho Nhân dân.

Công ty Điện lực Thanh Hóa khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Tính đến ngày 1/10, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khôi phục được 7 trạm biến áp 110kV, 11 đường dây 110kV, cấp điện trở lại cho 5.816 trạm biến áp phân phối và 116 lộ trung thế, hơn 700 nghìn khách hàng đã được cấp điện trở lại. Theo thống kê, đến 17h cùng ngày, còn khoảng 80 nghìn khách hàng đang bị gián đoạn cung cấp điện. Dự kiến sẽ tiếp tục được xử lý khi thời tiết và giao thông thuận lợi.

Ông Nghiên Đình Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa cảm ơn tình cảm và sự quan tâm mà lãnh đạo Công đoàn ngành Điện dành cho người lao động.

Trước khối lượng công việc lớn, yêu cầu đặt ra là cấp điện sớm nhất trở lại cho Nhân dân, để kịp thời động viên tinh thần cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, trong hai ngày qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với cán bộ, công nhân viên. Tại hiện trường, đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành điện ghi nhận những nỗ lực quên mình của những người thợ điện trên tuyến đầu, đồng thời gửi lời động viên, trao những phần quà ý nghĩa góp phần tiếp thêm động lực cho người lao động.

Ông Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh: Trong gian khó, tinh thần đoàn kết và sự kiên cường của những người thợ điện chính là điểm tựa để ngành Điện hoàn thành sứ mệnh giữ dòng điện sáng cho Nhân dân. Công đoàn luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng anh em, không chỉ động viên tinh thần mà còn kịp thời có những hỗ trợ thiết thực để CBCNV yên tâm bám trụ nhiệm vụ.

Ông Trần Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC (mặc áo trắng) động viên công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Sự có mặt kịp thời của Công đoàn ngành điện không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm sát sao, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội ngũ công nhân. Dù trong điều kiện khắc nghiệt, hiểm nguy rình rập, những “chiến sĩ áo cam” vẫn bám trụ hiện trường với tinh thần kiên cường, quyết tâm sớm cấp điện an toàn, ổn định trở lại cho khách hàng.

Hơn lúc nào hết, truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết, sẻ chia của ngành điện lại được khẳng định mạnh mẽ. Sự quan tâm, đồng hành của Công đoàn ngành điện chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa thêm vững vàng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của tỉnh nhà.

Hùng Mạnh - Ngọc Huyền