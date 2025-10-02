Đông Thành: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngoại đê sông Lèn

Xã Đông Thành giáp sông Lèn và là xã thuộc vùng đồng chiêm trũng của huyện Hậu Lộc cũ, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và nước lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Lèn dâng cao, lên trên mức báo động III khiến nhiều hộ dân sinh sống khu vực ngoại đê bị ngập lụt, ngập sâu từ 1-3 m.

Video: Xã Đông Thành hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngoại đê sông Lèn

Do ảnh hưởng bão số 10, nhiều hộ dân ngoại đê sông Lèn thuộc xã Đông Thành bị ngập lụt.

Toàn xã có 246 hộ và 916 nhân khẩu sinh sống vùng ngoại đê sông Lèn thường xuyên bị ngập lụt khi có lũ từ thượng nguồn đổ về.

Riêng ngày 30/9, UBND xã đã huy động lực lượng, phương tiện thực hiện hỗ trợ di dời các hộ ngoại đê tại các thôn Kỳ Sơn, thôn Cầu, thôn Phù Lạc đến nơi tránh trú an toàn. Tổng số hộ sơ tán, di dời là 85 hộ với 237 nhân khẩu; trong đó thôn Phù Lạc 9 hộ, 11 nhân khẩu; thôn Kỳ Sơn 62 hộ, 192 nhân khẩu; thôn Cầu 14 hộ, 34 nhân khẩu.

Hàng hóa hỗ trợ cho bà con sinh sống vùng ngoại đê sông Lèn.

Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng, tổ chức thiện nguyện đã hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con đang có nhà bị ngập lụt, sinh sống ở ngoại đê sông Lèn.

Lãnh đạo xã Đông Thành và lực lượng công an thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập lụt ngày 1/10.

Hôm nay 2/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đông Thành đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 246 hộ dân sinh sống ở ngoại đê sông Lèn thuộc các thôn Đại Phú, Nhân Hậu, Thiều Xá 1, 2, Phù Lạc, Kỳ Sơn, Cầu. Nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con gồm nước uống, mì tôm, sữa, dầu ăn...

Lãnh đạo xã Đông Thành và đoàn thiện nguyện hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con sinh sống vùng ngoại đê sông Lèn

Ngoài các hộ dân bị ngập lụt do mưa bão, xã Đông Thành có 2 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão tại thôn Nhân Hậu và thôn Phú Thọ; một số trang trại chăn nuôi bị tốc mái, riêng trang trại nuôi gà của gia đình ông Trương Văn Hùng, thôn Kỳ Sơn bị thiệt hại 1.500 con.

Diện tích cây màu gieo trồng vụ đông năm 2025 - 2026 bị ngập úng, gãy đổ, dập nát 42,4ha; có 16,3ha lúa chưa thu hoạch bị hư hại...

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành và đoàn công tác thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hộ dân bị ngập lụt ngày 2/10.

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Đông Thành tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị, lực lượng nghiêm túc thực hiện các nội dung phòng, chống bão số 10 theo các công điện, chỉ đạo của UBND tỉnh. Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, công trình công cộng. Tăng cường kiểm tra các cống tiêu, kênh tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy xử lý ngập úng diện tích sản xuất nông nghiệp, khu dân cư...

Ngọc Huấn – Bá Phượng – Trương Đức (CTV)