Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Văn hóa - Giải trí

Dòng người nô nức đổ về Khu Di tích lịch sử Lam Kinh trước ngày khai hội

Hoài Anh
(Baothanhhoa.vn) - Lễ hội Lam Kinh năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/10 (tức ngày 21-23/8 âm lịch). Thời điểm hiện nay, không khí tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã trở nên sôi động, rộn ràng. Nhiều đoàn du khách, học sinh, sinh viên, người dân trong và ngoài tỉnh nô nức hành hương về vùng đất linh thiêng dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.

Dòng người nô nức đổ về Khu Di tích lịch sử Lam Kinh trước ngày khai hội

Lễ hội Lam Kinh năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/10 (tức ngày 21-23/8 âm lịch). Thời điểm hiện nay, không khí tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã trở nên sôi động, rộn ràng. Nhiều đoàn du khách, học sinh, sinh viên, người dân trong và ngoài tỉnh nô nức hành hương về vùng đất linh thiêng dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.

Dòng người nô nức đổ về Khu Di tích lịch sử Lam Kinh trước ngày khai hội

Chỉ trong ngày 11/10, hơn 2.000 học sinh từ Hà Nội đã trở về Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh tham quan, dâng hương.

Dòng người nô nức đổ về Khu Di tích lịch sử Lam Kinh trước ngày khai hội

Các hoạt động kỷ niệm 607 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 597 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 592 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi diễn ra sôi nổi, trang nghiêm tại đền thờ Vua Lê Thái Tổ.

Dòng người nô nức đổ về Khu Di tích lịch sử Lam Kinh trước ngày khai hội

Mặc dù chưa đến ngày chính lễ, song đông đảo người dân, con cháu dòng họ Lê và du khách ở khắp các địa phương trong nước đã tề tựu về Khu Di tích lịch sử Lam Kinh dâng hương, hành lễ.

Dòng người nô nức đổ về Khu Di tích lịch sử Lam Kinh trước ngày khai hội

Người dân sửa soạn lễ vật, dâng hương tại đền thờ Vua Lê Thái Tổ.

Dòng người nô nức đổ về Khu Di tích lịch sử Lam Kinh trước ngày khai hội

Ngoài việc tri ân công đức của các bậc tiền nhân, đây cũng là dịp để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc được hun đúc qua hàng trăm năm lịch sử.

Dòng người nô nức đổ về Khu Di tích lịch sử Lam Kinh trước ngày khai hội

Nhiều đoàn con cháu dòng họ Lê khắp mọi miền đất nước đến Khu Di tích lịch sử Lam Kinh tham quan, dâng hương.

Dòng người nô nức đổ về Khu Di tích lịch sử Lam Kinh trước ngày khai hội

Theo Ban Quản lý, dịp này, mỗi ngày Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đón khoảng vài nghìn lượt khách. Để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách, Ban Quản lý đã tăng cường lực lượng hướng dẫn viên, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Các khu vực tham quan, dâng hương, nghỉ chân được sắp xếp khoa học, gọn gàng, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách gần xa.

Hoài Anh

