Đồng Nai rộng cửa thăng hạng V.League; Ngoại hạng Anh xác định đội đầu tiên xuống hạng

HLV Lê Huỳnh Đức và bài toán hiệu quả tại CLB Công an TPHCM; Opta: Arsenal vẫn còn 73% cơ hội vô địch; Rashford hứng đòn chỉ trích khi chơi cho Barca... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (21/4).

HLV Lê Huỳnh Đức và bài toán hiệu quả tại CLB Công an TPHCM

Chuỗi 3 thất bại liên tiếp đang đặt CA TPHCM vào tình thế báo động, dù vị trí của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn được đảm bảo nhờ sự tin tưởng từ thượng tầng. Vấn đề cốt lõi không nằm ở lối chơi mà ở chất lượng đội hình mỏng và ngoại binh thiếu ổn định, thường xuyên dính chấn thương.

HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo các cầu thủ trong một buổi tập - Ảnh: Đình Viên

Việc không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, điển hình là trận thua đậm trước CAHN, đang bào mòn tinh thần toàn đội.

Thử thách tiếp theo trên sân Hà Tĩnh sẽ là bài kiểm tra quyết định. Nếu không sớm cải thiện khả năng dứt điểm, kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ có thể biến áp lực hiện tại thành một cuộc khủng hoảng thực sự cho thầy trò HLV Huỳnh Đức.

Đồng Nai độc chiếm ngôi đầu giải hạng Nhất, rộng cửa thăng hạng V.League

Sau 15 vòng đấu, Đồng Nai tiếp tục duy trì thành tích bất bại đầy ấn tượng với 35 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai là Bắc Ninh tới 6 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Việt Thắng, đội bóng miền Đông Nam Bộ sở hữu lực lượng dày dạn kinh nghiệm cùng lối chơi ổn định, trở thành ứng viên số một cho chức vô địch và suất thăng hạng trực tiếp mùa này.

Đồng Nai vừa có trận thắng Quảng Ninh 3-0 ở vóng 15.

Thử thách lớn nhất còn lại đối với Đồng Nai là hai chuyến làm khách then chốt trước Quy Nhơn và Bắc Ninh ở những vòng tới. Dù vậy, với tiềm lực tài chính và quyết tâm cao độ, thầy trò HLV Việt Thắng đang nắm quyền tự quyết. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, tấm vé trở lại sân chơi cao nhất Việt Nam khó có thể thoát khỏi tay đội bóng chủ sân Biên Hòa.

Opta: Arsenal vẫn còn 73% cơ hội vô địch

Dù vừa để thua Man City 1-2, Arsenal vẫn được siêu máy tính Opta đánh giá cao nhất cho ngôi vương Ngoại hạng Anh với 73% cơ hội đăng quang. Tỷ lệ này vượt trội so với 27% của Man City nhờ lịch thi đấu còn lại tương đối “dễ thở” khi chỉ phải gặp các đối thủ nửa dưới bảng xếp hạng.

Kai Havertz (phải) mừng bàn trong trận Arsenal thua Man City 1-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4/2026. Ảnh: Arsenal FC

Ngược lại, Man City dù nắm quyền tự quyết nhưng đối diện rủi ro lớn từ những đội đang đua vé dự Cup châu Âu.

Tottenham của HLV De Zerbi có tới 56,58% xuống hạng.

Ở phía cuối bảng, tình hình của Tottenham trở nên đáng báo động với xác suất xuống hạng tăng vọt lên 56,58% sau trận hòa Brighton. 5 vòng đấu cuối sẽ là thử thách sinh tử cho thầy trò HLV De Zerbi trong cuộc chiến trụ hạng.

Ngoại hạng Anh xác định đội bóng đầu tiên chính thức xuống hạng

Rạng sáng 21/4, trận hòa 0-0giữa West Ham và Crystal Palace đã chính thức tiễn Wolverhamptonxuống chơi tại giải hạng Nhất sớm 5 vòng đấu.

Wolves xuống hạng.

Với vỏn vẹn 17 điểm sau 33 vòng, “Bầy sói” kém vị trí an toàn 16 điểm và không còn cơ hội lật ngược thế cờ. Đây là kết cục buồn cho Wolves sau 8 năm chinh chiến tại Premier League, hệ quả từ chính sách chuyển nhượng thiếu hợp lý và sự sa sút trầm trọng của lực lượng trụ cột.

Kết quả này đồng thời thắp lên hy vọng cho Tottenham trong cuộc đua trụ hạng khi họ hiện chỉ còn kém West Ham 2 điểm. 5 vòng đấu cuối hứa hẹn sẽ là những trận “chung kết” rực lửa cho nhóm cuối bảng.

Rashford hứng đòn chỉ trích khi chơi cho Barca

Tương lai của Marcus Rashford tại Barcelona đang trở thành tâm điểm chú ý khi mùa giải 2025/26 dần khép lại.

Rashford bị chê không xứng khoác áo Barca.

Dù tỏa sáng rực rỡ với các chỉ số thống kê ấn tượng và góp công lớn giúp Barca tiến sâu tại Champions League, tiền đạo người Anh vẫn phải nhận lời chỉ trích từ huyền thoại Teddy Sheringham. Cựu danh thủ MU cho rằng Rashford “chưa xứng đáng” khoác áo đội chủ sân Camp Nou, dù thừa nhận cầu thủ này đã thay đổi tư duy và chơi ở đẳng cấp cao kể từ khi rời Old Trafford.

Hiện tại, Barca đang đứng trước bài toán nan giải: mua đứt Rashford để giữ chân một nhân tố đang hồi sinh mạnh mẽ hay ưu tiên ổn định tài chính. Trong khi đó, phía Manchester United không có ý định cho mượn thêm, khiến kỳ chuyển nhượng hè 2026 trở thành thời điểm quyết định vận mệnh sự nghiệp của chân sút sinh năm 1997.

