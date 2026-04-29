Dông lốc, mưa lớn gây thiệt hại nặng về nhà ở, tài sản và sản xuất của người dân

Theo tổng hợp Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa từ chiều ngày 28/4 đến sáng 29/4 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lốc, sét kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và sản xuất của Nhân dân.

Dông lốc làm tốc mái nhà của người dân thôn Bót, xã Ngọc Liên.

Theo đó, trên địa bàn các xã Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên... đã xảy ra lốc kèm theo mưa làm tốc mái 12 nhà dân và đổ 5 cây cột điện, 22 ha lúa (tại xã Ngọc Liên)....

Trước đó, từ 19 giờ ngày 27/4 đến sáng ngày 28/4/2026 lốc, sét kèm theo mưa đã gây thiệt hại 2 ngôi nhà tại xã Mậu Lâm (1 nhà bị tốc mái ngói, 1 nhà bị tốc mái chống nóng); 262,9 ha lúa giai đoạn trỗ bông bị đổ (xã Mậu Lâm 35,4 ha; xã Thăng Bình 135,5 ha; xã Các Sơn 80 ha; xã Quý Lương 12 ha); 7,3 ha ngô bị đổ (xã Mậu Lâm 1,2 ha; xã Quý Lương 6,1 ha); 12 ha keo bị đổ, gãy (xã Quý Lương); 1 cột điện đường dây 0,4 kV bị gãy (thôn Phú Sơn, xã Mậu Lâm)...

Lốc kèm theo mưa gây thiệt hại tài sản của người dân xã Ngọc Liên.

Tại xã Pù Luông, mưa lớn, kèm theo gió mạnh làm tốc mái hoàn toàn 01 hộ dân ông Lò Văn Chẳng tại thôn Pà Ban; tại thôn Eo Kén làm tốc mái và hư hại một phần nhà của 5 hộ dân.

Dông lốc làm sập mái trường Tiểu học và Mầm non xã Phú Xuân.

Dông lốc khiến 1 nhà dân xã Kiên Thọ bị tốc mái.

Dông lốc khiến cây cối đổ ngang đường giao thông trên địa bàn xã Giao An.

Dông lốc gây đổ cổng chào.

Dông lốc khiến ngôi nhà sàn ở xã Nam Xuân sập đổ hoàn toàn khiến 1 người tử vong.

Dông lốc khiến hàng chục ha lúa xuân của xã Các Sơn bị gãy đổ.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân dọn dẹp, cắt cây đổ gãy, chằng chống mái nhà; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất phù hợp với từng nhóm cây trồng; phối hợp với ngành điện lực khắc phục, thay thế cột điện bị gãy, kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại và mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định.

Hải Đăng