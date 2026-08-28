Đồng loạt ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng

Sáng 28/8, các phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Sầm Sơn, Nguyệt Viên, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Quảng Phú đồng loạt tổ chức ra quân thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), vệ sinh môi trường trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

♦ Tại phường Hạc Thành, nhấn mạnh mục tiêu "Hạc Thành phải là điểm sáng về văn minh đô thị, là nơi người dân được hưởng môi trường sống sạch đẹp, an toàn, trật tự", Chủ tịch UBND phường Lê Bá Hải quán triệt: "Đợt ra quân lần này không chỉ lập lại kỷ cương mà còn tạo chuyển biến bền vững trong ý thức tự giác của toàn dân”.

Lễ ra quân thiết lập TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hạc Thành.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng của phường đã đồng loạt ra quân, giải toả các tụ điểm lấn chiếm hành lang giao thông, tập trung trên các tuyến phố trọng điểm như: Đại lộ Lê Lợi, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lê Hoàn.

Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định không chiếm dụng vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè.

Xuyên suốt kế hoạch, UBND phường yêu cầu xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định; kiên quyết đấu tranh với hành vi chống đối, can thiệp, bao che vi phạm. Đồng thời, phường khuyến khích cộng đồng chung tay xây dựng môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đợt ra quân ở phường Hạc Thành không chỉ là hành động xử lý vi phạm mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm công dân đô thị. Khi mỗi tuyến phố thay đổi, mỗi người dân đồng hành, diện mạo đô thị sẽ ngày càng văn minh, hiện đại - xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh Thanh Hóa.

♦ Tại Sầm Sơn, phường thành lập 3 tổ công tác với sự tham gia của 263 người thuộc Công an phường, lực lượng quy tắc đô thị, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các lực lượng liên quan.

Các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý tại các địa bàn, tuyến đường và điểm phức tạp về TTĐT, TTCC, như: các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Tây Sơn, Bà Triệu, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Sỹ Dũng...; các khu vực chợ cóc, chợ tạm và những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Quang cảnh lễ ra quân tại phường Sầm Sơn.

Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về TTĐT, TTCC, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; họp chợ không đúng nơi quy định, vi phạm hành lang an toàn giao thông, quảng cáo gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Sau đợt ra quân, phường Sầm Sơn tiếp tục duy trì các tổ kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó lấy lực lượng quy tắc đô thị và Công an phường làm nòng cốt; phát huy vai trò của các tổ dân phố trong quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, từng bước đưa công tác TTĐT, TTCC đi vào nền nếp.

♦ Phường Đông Quang đã thành lập 5 tổ công tác tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán; họp chợ trái phép; đặt mái che, biển quảng cáo, vật cản sai quy định; dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông và vệ sinh môi trường trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, gồm: đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Nguyễn Phục, tuyến phố Cao Sơn và khu vực các chợ truyền thống trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Đông Quang cùng các lực lượng tại lễ ra quân.

Trong đợt ra quân, Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, điều hành, phân luồng giao thông, kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm; đồng thời phối hợp xử lý các trường hợp tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; thực hiện chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Lực lượng chức năng phường Đông Quang xử lý các phương tiện đậu đỗ sai quy định...

... và tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến phố.

♦ Tại phường Đông Sơn, một tổ công tác được triển khai đến khu vực chợ Đông Sơn, tiến hành kiểm tra các vị trí kinh doanh, dừng, đỗ phương tiện và đặt biển quảng cáo. Một số hộ kinh doanh được nhắc nhở thu dọn hàng hóa khỏi vỉa hè, tháo biển quảng cáo đặt không đúng nơi quy định. Đoàn viên thanh niên cùng lực lượng cơ sở bóc, tháo giấy quảng cáo, rao vặt trên thân cây, cột điện.

Hộ kinh doanh chủ động sắp xếp lại hàng hóa sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác triển khai trên đường tỉnh 517, đoạn qua tổ dân phố Đông Thịnh. Tổng cộng 68 người thuộc Công an phường, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, đoàn thanh niên, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được huy động trong buổi ra quân. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 3 trường hợp vi phạm, gồm 2 trường hợp bán hàng rong trên lòng đường và 1 trường hợp để xe trái phép trên lòng đường.

Người dân phối hợp cùng lực lượng cơ sở tháo dỡ biển quảng cáo treo không đúng quy định.

Đoàn viên thanh niên cùng người dân bóc, tháo quảng cáo, rao vặt tại khu dân cư.

Đây là hoạt động tiếp nối những giải pháp đã được phường Đông Sơn triển khai trong thời gian qua nhằm giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

♦ Tại lễ ra quân ở phường Nguyệt Viên, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Văn Ngân yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện giai đoạn 3, Kế hoạch 267 của Công an tỉnh; duy trì lực lượng tuần tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất trên địa bàn, không buông lỏng quản lý, phát sinh vi phạm mới. Huy động sự phối hợp của các ban ngành, cơ quan, đơn vị duy trì TTĐT, TTCC trên địa bàn, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, người đứng đầu các đơn vị có liên quan; duy trì các giải pháp đảm bảo TTĐT, TTCC theo hướng bền vững, lâu dài; chủ động phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn cơ sở, tuyệt đối không để hình thành các điểm nóng mới, phức tạp về TTĐT, TTCC.

Các lực lượng chức năng phường Nguyệt Viên ra quân.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng phường đã đồng loạt ra quân, giải toả các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán; tình trạng dừng và đỗ phương tiện sai quy định; các điểm họp chợ tự phát, hàng rong, mái che, bục, bệ lấn chiếm không gian công cộng. Trong đó, tuyến dọc Quốc lộ 1A cũ được xác định là địa bàn trọng điểm cần tập trung xử lý.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định không chiếm dụng vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán...

... các lực lượng chức năng phường Nguyệt Viên đã xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm

♦ Đúng 7h sáng, phường Quảng Phú tổ chức lễ ra quân cao điểm thiết lập, duy trì trật tự an toàn giao thông, TTCC, TTĐT, vệ sinh môi trường.

Toàn cảnh lễ ra quân tại phường Quảng Phú.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng công an, quy tắc đô thị phường Quảng Phú đã tiến hành tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác khắc phục, di dời, thu dọn vi phạm. Đồng thời tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, tập trung vào những tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các biển quảng cáo lắp đặt không đúng quy định tại đường Lê Lai, phường Quảng Phú

♦ Tại phường Hàm Rồng, trong đợt cao điểm, các lực lượng chức năng sẽ tập trung giải quyết các hành vi vi phạm gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và đời sống Nhân dân, như: tập kết, đổ vật liệu xây dựng, rác thải không đúng nơi quy định; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; đặt, để chướng ngại vật, biển quảng cáo, mái che gây cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn...

Lực lượng chức năng phường Hàm Rồng ra quân xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự công cộng tại đường Nguyễn Chí Thanh.

Cùng với xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng cũng tập trung tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Các hộ dân ký cam kết chấp hành quy định liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

♦ Theo kế hoạch, đợt cao điểm ra quân thiết lập TTĐT, TTCC, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Đông Tiến sẽ diễn ra từ ngày 28/8/2026 đến ngày 31/10/2026.

Phường Đông Tiến huy động lực lượng ra quân thiết lập trật tự công cộng.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng của phường đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phường tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và chỉnh trang cảnh quan trên toàn địa bàn.

Các lực lượng chức năng nhắc nhở người bán hàng rong không đúng nơi quy định...

... và tiến hành tháo dỡ quán bán hàng trên vỉa hè.

Các hộ kinh doanh thực hiện ký cam kết bảo đảm không sử dụng vỉa hè làm nơi buôn bán.

Theo Phương án thực hiện cao điểm thiết lập, duy trì trật tự, an toàn giao thông, TTCC, TTĐT, vệ sinh môi trường dịp lễ Quốc khánh 2/9 và những tháng cuối năm 2026, các xã, phường trọng điểm, phức tạp về trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (Thực hiện từ ngày ban hành Phương án đến hết ngày 27/8/2026): Tuyên truyền, vận động, rà soát và ký cam kết. Giai đoạn 2 (Thực hiện từ ngày 28/8/2026 đến 9/9/2026): Tổng ra quân kiểm tra, xử lý. Giai đoạn 3 (Thực hiện ngay sau ngày 9/9/2026 và duy trì thường xuyên đến hết năm 2026): Cắm chốt, tuần tra và duy trì thường xuyên.

Nhóm PV Thời sự