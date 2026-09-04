Chủ động bảo đảm an toàn trường học trước thềm năm học mới

Bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, tai nạn giao thông, nguy cơ lừa đảo và những nội dung độc hại trên không gian mạng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh. Chủ động phòng ngừa từ sớm, trang bị kiến thức, kỹ năng để học sinh tự bảo vệ mình đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, cần sự chung tay của nhà trường, gia đình, lực lượng chức năng và toàn xã hội.

Công an xã Hồi Xuân phối hợp với Trường THPT Quan Hóa tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Trang bị kiến thức để học sinh tự bảo vệ mình

Sáng 28/8/2026, tại Trường THPT Quan Hóa, xã Hồi Xuân, Công an xã Hồi Xuân phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức bảo đảm an ninh, an toàn trường học cho học sinh.

Với mục tiêu “Mỗi học sinh hiểu pháp luật - thêm một lá chắn bảo vệ chính mình và cộng đồng”, nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo hướng thiết thực, gần gũi với đời sống học sinh. Trong đó, tập trung vào phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử; bảo đảm an toàn giao thông; nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội và nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Thông qua những nội dung cụ thể, học sinh được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện nguy cơ và cách xử lý khi gặp tình huống bất thường. Đây không chỉ là hoạt động phổ biến kiến thức mà còn góp phần hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, giúp các em biết bảo vệ bản thân, hỗ trợ bạn bè và kịp thời thông tin cho người lớn, nhà trường hoặc lực lượng chức năng khi cần thiết.

Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại Trường THPT Quan Hóa cũng góp phần cụ thể hóa Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Theo kế hoạch, công tác phối hợp giữa hai ngành tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa, kiểm tra, giám sát; phối hợp xử lý hành vi vi phạm; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Điểm quan trọng trong công tác phối hợp là lấy phòng ngừa từ sớm, từ xa làm trọng tâm. Đối với học sinh có biểu hiện vi phạm hoặc đứng trước nguy cơ bị lôi kéo vào các hành vi tiêu cực thì giáo dục, hỗ trợ và cảm hóa được xác định là giải pháp ưu tiên. Cùng với đó, các hành vi vi phạm vẫn phải được xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm tính răn đe nhưng phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi học sinh.

Trong thực tế, nhiều vụ việc mất an ninh trật tự trong trường học bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ giữa học sinh. Nếu không được phát hiện, trao đổi và xử lý kịp thời, những mâu thuẫn này có thể diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc thiết lập đầu mối liên lạc trực tiếp giữa ban giám hiệu nhà trường và trưởng công an xã là một giải pháp thiết thực. Khi nhà trường kịp thời thông tin về những biểu hiện bất thường của học sinh, các vụ việc tụ tập, gây rối, mâu thuẫn hoặc nguy cơ mất an ninh trật tự, lực lượng công an có thể phối hợp cùng nhà trường triển khai biện pháp phòng ngừa, can thiệp ngay từ sớm.

Phát huy vai trò tự quản của học sinh

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng và nhà trường, việc phát huy vai trò chủ động của học sinh được xác định là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường học đường an toàn, bền vững.

Các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”... được duy trì nhiều năm qua đã mang lại những hiệu quả nhất định. Thông qua các mô hình này, học sinh không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn trực tiếp tham gia xây dựng môi trường học tập an toàn.

Khi học sinh biết nhận diện hành vi bạo lực, biết lên tiếng trước những nguy cơ, hỗ trợ bạn bè và chủ động báo cáo với thầy cô, gia đình hoặc lực lượng chức năng, công tác phòng ngừa sẽ được thực hiện ngay từ sớm. Đây cũng là cách hình thành cho các em ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Tại Trường Tiểu học Cẩm Châu, xã Cẩm Vân, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã được nhà trường phối hợp với lực lượng công an xã triển khai trong nhiều năm qua. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Long, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Để bảo đảm an toàn học đường, phòng, chống bạo lực học đường, nhà trường chú trọng chăm lo cơ sở vật chất, tạo điều kiện để học sinh học tập trong môi trường an toàn, thuận tiện. Cùng với đó, nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình học sinh; tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại khu vực cổng trường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của bạo lực học đường”.

Năm học mới đã cận kề, khi nhà trường chủ động phòng ngừa, lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ, gia đình đồng hành và học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, trường học sẽ thực sự trở thành nơi an toàn, để mỗi ngày đến trường của học sinh là một ngày vui.

Bài và ảnh: Linh Hương