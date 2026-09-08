“5 không” để giữ bình yên địa bàn

Quản lý chặt chẽ người nước ngoài ngay từ cơ sở, chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh, đồng thời huy động trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và Nhân dân là cách mà Công an phường Đào Duy Từ đang triển khai mô hình “5 không trong quản lý người nước ngoài”. Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, mô hình đang từng bước đưa công tác quản lý người nước ngoài đi vào nền nếp, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bình yên địa bàn.

Công an phường Đào Duy Từ nắm tình hình người nước ngoài lưu trú trên địa bàn.

Từ ngày 1/1/2026 đến tháng 7/2026, trên địa bàn phường Đào Duy Từ ghi nhận 481 lượt người nước ngoài đến lưu trú để lao động, đầu tư, thăm thân và du lịch. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài, tháng 6/2026, Công an phường Đào Duy Từ đã tham mưu cho UBND phường xây dựng mô hình “5 không trong quản lý người nước ngoài”, đó là không cư trú trái phép, không lao động trái phép, không vi phạm pháp luật, không che giấu, không để phát sinh phức tạp.

Để doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, tổ dân phố và người dân cùng tham gia thực hiện mô hình, Công an phường Đào Duy Từ xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp then chốt. Thay vì phổ biến quy định theo cách khô cứng, địa phương lựa chọn những hình thức gần gũi, phù hợp với từng khu dân cư. Thông tin được chuyển tải qua hệ thống loa truyền thanh, facebook, các nhóm zalo kết nối với tổ dân phố và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với tuyên truyền, Công an phường tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài và các cơ sở lưu trú trên địa bàn thường xuyên có người nước ngoài tạm trú. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở, người quản lý và người dân trong việc cung cấp thông tin, thực hiện khai báo tạm trú và chấp hành các quy định về quản lý người nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xác thực thông tin khai báo tạm trú trên phần mềm của Bộ Công an được Công an phường duy trì thường xuyên, bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, chính xác. Đến nay, 100% người nước ngoài đến địa bàn phường đều được khai báo tạm trú theo quy định, từ đó giúp lực lượng công an chủ động “nắm người, nắm địa bàn”, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa.

Ông BACQUET, du khách đến từ Pháp, chia sẻ: “Khi đến Thanh Hóa làm việc và du lịch, tôi nhận thấy thủ tục khai báo, đăng ký lưu trú nhanh chóng, thuận tiện. Tôi luôn nghiêm túc chấp hành các quy định về lưu trú, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng”.

Từ phía doanh nghiệp, chị Phan Thị Thúy, Công ty CP Quản lý và Khai thác tài sản dầu khí - Chi nhánh miền Trung, cho biết: “Tại khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện có 51 người nước ngoài lưu trú. Công ty luôn thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký tạm trú, quản lý người nước ngoài đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan”.

Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn để phòng ngừa từ sớm, Công an phường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp. Từ khi triển khai mô hình, lực lượng chức năng đã xử lý 2 cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định trong khai báo tạm trú cho người nước ngoài, xử phạt hành chính 12 triệu đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Danh An, Phó trưởng Công an phường Đào Duy Từ, thông qua mô hình “5 không trong quản lý người nước ngoài”, lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và người nước ngoài từ sớm, từ xa; chủ động ngăn chặn tình trạng cư trú, lao động trái phép, hạn chế những yếu tố có thể phát sinh tội phạm. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai, mô hình đã tạo sự gắn kết giữa lực lượng công an với chủ cơ sở, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, tổ dân phố và Nhân dân. Nhiều thông tin phản ánh từ cơ sở liên quan đến hoạt động của người nước ngoài đã được lực lượng công an tiếp nhận, xác minh, qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý địa bàn.

Thông qua việc phát huy vai trò của lực lượng công an, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và Nhân dân, công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn phường Đào Duy Từ từng bước được thực hiện thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh trật tự và bình yên địa bàn.

Bài và ảnh: Hoàng Mai