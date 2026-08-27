Xử phạt 2 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Sáng 26/8, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 2 lái xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45. Từ ngày 27/8, hành vi này sẽ được tăng cường kiểm tra, xử lý trên toàn tuyến cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Lái xe Nguyễn V.Đ bị xử phạt vì giữ khoảng cách không an toàn khi tham gia giao thông trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45. (Ảnh: Trích từ video của Cục Cảnh sát Giao thông)

Hai trường hợp đầu tiên bị xử lý

Sáng 26/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai lái xe khách không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Video ghi lại quá trình vi phạm khoảng cách trên cao tốc của tài xế và khi Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 xử phạt hành vi sai phạm đối với lái xe.

Hai trường hợp vi phạm gồm lái xe Nguyễn V. Đ., sinh năm 1984, trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe khách 24 chỗ biển kiểm soát 18H-038.XX và lái xe Nguyễn Văn T., sinh năm 1981, trú tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe khách 24 chỗ biển kiểm soát 18H-063.XX.

Theo điểm d, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.

Việc xử lý hai trường hợp nêu trên là một trong những biện pháp nhằm tăng cường chấp hành quy định về khoảng cách an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Từ ngày 27/8, xử phạt trên toàn tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 27/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 sẽ chính thức áp dụng xử phạt đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên toàn tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn.

Quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện được xác định cụ thể tại Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, khi phương tiện lưu thông với tốc độ trên 60km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe chạy liền trước là 55m.

Đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn mà gây tai nạn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm hơn, với mức phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe theo quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Quy định về khoảng cách an toàn đã được xác lập tại Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT và chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2025; trong khi đó, chế tài đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc cũng đã được quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Do đó, mốc ngày 27/8 cần được hiểu là thời điểm lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trên một tuyến cao tốc cụ thể, không phải thời điểm phát sinh thêm nghĩa vụ mới đối với người điều khiển phương tiện.

Ngăn ngừa tai nạn từ việc giữ khoảng cách

Việc tăng cường xử lý vi phạm về khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn được triển khai do tình hình tai nạn giao thông liên quan lỗi này vẫn diễn biến đáng lo ngại.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân trực tiếp từ việc không giữ khoảng cách an toàn. Các vụ tai nạn làm 1 người chết, 18 người bị thương; 34 ô-tô hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày 19/7/2026, tại Km279+500 tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, thuộc địa phận phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày 19/7/2026, tại Km279+500 tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, thuộc địa phận phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Video: Người dân cung cấp)

Thời điểm đó, xe ô-tô đầu kéo biển kiểm soát 86H-038.XX kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 86R-010.XX do không giữ khoảng cách an toàn đã va chạm với xe ô-tô biển kiểm soát 89C-222.XX. Sau cú va chạm, xe đầu kéo tiếp tục va chạm với xe ô-tô biển kiểm soát 30H-887.XX rồi đâm qua dải phân cách giữa đường.

Trong khi đó, xe 89C-222.XX bị đẩy về phía trước, tiếp tục va chạm với 7 ô-tô khác đang lưu thông trên tuyến. Vụ tai nạn làm 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, 11 ô-tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 650 triệu đồng.

Nguyên nhân bước đầu được lực lượng chức năng xác định là lái xe đầu kéo không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn.

Thực tế cho thấy, trên đường cao tốc, phương tiện lưu thông với tốc độ cao, mật độ phương tiện lớn; khi khoảng cách giữa các xe không bảo đảm, chỉ một tình huống phanh gấp hoặc giảm tốc đột ngột cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định về khoảng cách an toàn, chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách phù hợp với phương tiện phía trước.

Việc giữ khoảng cách an toàn không chỉ nhằm tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian và không gian để người lái phản ứng, xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn trên các tuyến cao tốc.

Mỗi người điều khiển phương tiện cần thực hiện nghiêm nguyên tắc: Đi đúng quy định, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Theo Báo Nhân Dân