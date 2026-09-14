Sớm rà soát bất cập về tổ chức giao thông tại một số nút giao

Thời gian qua, cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, cải tạo, khắc phục nhiều vị trí “điểm đen” và điểm tiềm ẩn tai nạn trên các tuyến đường, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, hiện nay tại một số ngã ba, ngã tư, nút giao cắt giữa các tuyến đường thuộc khu vực TP Thanh Hóa (cũ) đang phát sinh bất cập về tổ chức giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Nút giao đại lộ Lê Lợi - đại lộ Hùng Vương - đường tránh Quốc lộ 1 tại phường Hạc Thành.

Một trong những nút giao đang tồn tại nhiều bất cập là đại lộ Lê Lợi - đại lộ Hùng Vương - đường tránh Quốc lộ 1. Hiện nay, ngoài nút giao này, cách đó chưa đến khoảng 40m có thêm nút giao đại lộ Nguyễn Hoàng - đại lộ Hùng Vương - đường tránh Quốc lộ 1.

Vì khoảng cách giữa hai nút giao gần nhau và có nhiều hướng rẽ phức tạp, đặc biệt là nút giao đại lộ Nguyễn Hoàng - đại lộ Hùng Vương - đường tránh Quốc lộ 1 là ngã tư, tổ chức giao thông đi theo vòng xuyến; còn nút giao đại lộ Lê Lợi - đại lộ Hùng Vương - đường tránh Quốc lộ 1 lại là ngã ba, tổ chức giao thông đi theo cụm đèn tín hiệu nhưng biển báo chỉ hướng đi chưa phù hợp, khiến những người tham gia giao thông không quen đường rất dễ đi nhầm vào làn đường ngược chiều hoặc va vào dải phân cách giữa của tuyến đường.

Phương tiện tham gia giao thông tại nút giao đại lộ Nguyễn Hoàng - đại lộ Hùng Vương - đường tránh Quốc lộ 1.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, ở phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Theo quy định, để đi đường tránh Quốc lộ 1 hướng Nghệ An, từ vị trí điểm dừng đèn tín hiệu trên đại lộ Lê Lợi, lái xe có hai hướng rẽ, một là vào đại lộ Hùng Vương rồi đi vài chục mét rẽ trái ra đường tránh Quốc lộ 1 hoặc rẽ trái vào đại lộ Nguyễn Hoàng sau đó rẽ phải đi thẳng. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp lái xe ô tô di chuyển từ điểm dừng đèn tín hiệu trên đại lộ Lê Lợi lại đi nhầm hướng vào đường một chiều đại lộ Hùng Vương nên rất nguy hiểm cho những người đi đúng chiều đường”.

Dải phân cách giữa đại lộ Lê Lợi - đại lộ Hùng Vương bị va chạm dẫn đến xô lệch, hư hỏng.

Tương tự, nút giao đường tránh Quốc lộ 1 với đường Vành đai phía Tây thuộc phường Quảng Phú là ngã tư giao cắt nhưng các hướng rẽ của tuyến đường lại không vuông góc với nhau. Tại đường Vành đai phía Tây, mặt đường vốn nhỏ hẹp và không có dải phân cách giữa, song lại thêm 2 bên tuyến đường đang bị khuất tầm nhìn do nhà dân xây dựng ngay sát mép đường. Người tham gia giao thông tại đây đang di chuyển theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông nhưng chỉ cần sơ sẩy, thiếu chú ý quan sát là nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra, rà soát bất cập trong tổ chức giao thông tại nút giao đường tránh Quốc lộ 1 với đường Vành đai phía Tây thuộc phường Quảng Phú.

Trung tá Hoàng Văn Sơn, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Quảng Xương, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trạm CSGT Quảng Xương được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT thuộc địa bàn các phường: Quảng Phú, Hạc Thành, Nguyệt Viên, Hàm Rồng, Nam Ngạn... Qua quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự giao thông, chúng tôi đã nhận thấy hiện nay đang có một số vị trí nút giao có các bất cập về tổ chức giao thông, nhất là nút giao siêu thị Go!, còn gọi là nút giao vòng xuyến chim Hạc, nút giao ngã tư đại lộ Nguyễn Hoàng - đại lộ Nam Sông Mã và nút giao đường Vành đai phía Tây với đường tránh Quốc lộ 1.

Thời gian qua, đơn vị đã nhiều lần có văn bản gửi chính quyền và đơn vị quản lý tuyến đường phản ánh bất cập trong tổ chức giao thông, đề nghị bố trí, tổ chức lại giao thông tại các nút giao này. Tuy nhiên, với những bất cập như hiện nay tại các nút giao nói trên, để tổ chức giao thông thực sự rất khó, thường tổ chức được chiều này thì lại mất chiều kia. Do đó, trước mắt, vào các khung giờ cao điểm, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông. Song, về lâu dài, đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương có nút giao cần phối hợp rà soát, xử lý tồn tại phát sinh bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, bố trí hệ thống biển báo, kẻ vẽ làn đường, hướng đi để người tham gia giao thông thuận lợi, an toàn.

Khánh Huyền