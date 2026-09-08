Lập lại trật tự đô thị bền vững - Khi lòng dân đã thuận

Những ngày qua, các phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Sầm Sơn, Nguyệt Viên, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Quảng Phú đồng loạt tổ chức ra quân thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), vệ sinh môi trường trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đợt ra quân không chỉ dừng lại ở việc xử lý những trường hợp vi phạm, mà mục tiêu lớn hơn là nâng cao ý thức tự giác của người dân từ sớm, từ xa.

Công an phường Sầm Sơn tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân kinh doanh trên đường Hồ Xuân Hương chấp hành quy định về trật tự đô thị.

Phường Hạc Thành xác định đợt cao điểm ra quân thiết lập lại TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường lần này không chỉ là lập lại kỷ cương, mà còn tạo chuyển biến bền vững trong ý thức tự giác của toàn dân. Do vậy, ngay trong ngày đầu ra quân, phường đã thành lập 3 tổ công tác với sự tham gia của lực lượng công an, trung tâm cung ứng dịch vụ công, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, an ninh cơ sở, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân, nhất là các hộ trên các tuyến phố trọng điểm như: Đại lộ Lê Lợi, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lê Hoàn, Nguyễn Trãi, Hạc Thành chấp hành nghiêm quy định TTĐT, TTCC, khuyến khích cộng đồng chung tay xây dựng môi trường đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo anh Nguyễn Trung Kiên, phố Tống Duy Tân (phường Hạc Thành), gia đình anh kinh doanh từ nhiều năm nay và luôn chấp hành quy định không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán. Anh nhận thấy việc phường ra quân đợt này là việc làm ý nghĩa không chỉ củng cố thêm ý thức tự giác của người dân, mà còn mang tính răn đe, đấu tranh với hành vi chống đối, can thiệp, bao che vi phạm.

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn tăng cao, tạo nên áp lực lớn cho công tác TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường. Tại các tuyến đường lớn, hoạt động thương mại sầm uất, như Hồ Xuân Hương, Lê Lợi, Nguyễn Du..., 3 tổ công tác của phường thường xuyên, liên tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về TTĐT, TTCC, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Lực lượng chức năng đã tổ chức 42 lượt tuyên truyền loa lưu động, 102 lượt trên hệ thống truyền thanh, 48 hộ, cá nhân kinh doanh ký cam kết... Qua đó, trên địa bàn phường Sầm Sơn không còn các điểm phức tạp về TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường, ý thức tự giác của người dân đã được nâng lên rõ rệt.

Chị Lê Thị Phương Thảo ở TP Hà Nội cho biết: “Gia đình tôi đi du lịch biển Sầm Sơn dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 đúng vào dịp tổ chức nhiều sự kiện lớn, như triển lãm biên cương, biển đảo, Festival Diều, hoạt động trải nghiệm ngư nghiệp, không gian chợ hải sản, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa. Mặc dù nhiều sự kiện như thế nhưng an ninh trật tự tại đây nền nếp, đảm bảo khiến chúng tôi an tâm, hài lòng”.

Phương án thực hiện cao điểm thiết lập, duy trì trật tự, an toàn giao thông, TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường dịp lễ Quốc khánh 2/9 và những tháng cuối năm 2026 chỉ rõ công tác tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu. Do vậy, các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, coi đây là giải pháp quan trọng để duy trì trật tự lâu dài. Chỉ trong 3 ngày, từ 28 đến 30/8/2026, riêng lực lượng công an toàn tỉnh đã thực hiện 2.402 lượt tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, 980 lượt tuyên truyền lưu động, đăng tải 194 tin, bài và tổ chức cho 1.728 tổ chức, cá nhân ký cam kết chấp hành các quy định về TTĐT, TTCC và trật tự an toàn giao thông. Qua đó từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường của người dân, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc lập lại TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường không chỉ là việc làm trước mắt, mà các địa phương xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Ông Lê Văn Hữu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công phường Đông Tiến trao đổi: “Theo kế hoạch, đợt cao điểm ra quân thiết lập TTĐT, TTCC, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn phường sẽ diễn ra đến ngày 31/10/2026. Phường đã giao nhiệm vụ cho trung tâm tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, đồng thời sản xuất các chương trình, bản tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, các nhóm zalo, facebook..., thực hiện đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên địa bàn”.

Qua thực tế cho thấy, nếu lực lượng chức năng không kiểm tra thường xuyên, những vi phạm về TTĐT, TTCC đã được chấn chỉnh rất dễ tái diễn. Sau đợt tổng ra quân kiểm tra, xử lý, các xã, phường sẽ thực hiện ngay và duy trì thường xuyên đến hết năm 2026 việc tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra tại những địa bàn phức tạp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng chức năng, việc đảm bảo TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo Nhân dân sẽ là yếu tố quan trọng để xây dựng nếp sống văn minh bền vững, nơi người dân được hưởng môi trường sống sạch đẹp, an toàn, văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Lan Anh