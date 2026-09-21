2 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Trường Lâm

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3103/QĐ-UBND, ngày 21/9/2026 phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Trường Lâm.

Ảnh minh họa.

Theo đó, phê duyệt 2 khu vực mỏ đá vôi tại xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo các tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Điều 143 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025, sửa đổi, bổ sung tại khoản 54 Điều 1 Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ, với các nội dung sau:

Loại khoáng sản: Đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Diện tích khu vực 1: 2,97 ha; khu vực 2: 6,77 ha, cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị thăm dò, khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Trường Lâm nêu trên, đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND xã Trường Lâm khẩn trương tổ chức rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành khác đối với khu vực mỏ nêu trên nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch khoáng sản; làm cơ sở để thực hiện quy trình cấp phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật.

UBND xã Trường Lâm có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực đã được khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng hiện trạng đã phê duyệt; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mỏ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)