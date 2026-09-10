Kiên quyết đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tuy nhiên tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Lực lượng công an bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản tuy không mới, nhưng có phần tinh vi, manh động hơn. Các đối tượng thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi, bảo vệ tài sản, đặc biệt là ở những nơi gần đường giao thông, nơi tổ chức hiếu hỷ, sự kiện không có người trông coi phương tiện để trộm cắp tài sản.

Trước tình hình đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm; nhận biết và cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản cũng như các biện pháp phòng ngừa để chủ động quản lý và bảo vệ phương tiện, tài sản của mình.

Ngoài ra, lực lượng công an trong tỉnh đã thường xuyên tăng cường xuống cơ sở gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình tại các tổ an ninh xã hội, tổ bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp nơi tội phạm trộm cắp thường lợi dụng sơ hở để hoạt động.

Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ chuyên sâu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp có hiệu quả đối với tội phạm trộm cắp. Đồng thời tập trung điều tra xử lý nhanh các vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra, trong đó đấu tranh quyết liệt với các băng, ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, liên địa bàn; tội phạm trộm cắp ô tô, xe máy, trộm cắp trong nhà dân, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học...

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an đã điều tra làm rõ hàng trăm vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Điển hình, ngày 30/4/2026, Công an phường Hạc Thành tiếp nhận tin báo của một công dân trú tại phố Ái Sơn 1, phường Hạc Thành về việc bị mất trộm xe máy. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng gồm 7 thanh thiếu niên từ tỉnh Nghệ An ra địa bàn Thanh Hóa hoạt động. Cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản này là Nguyễn Đình D. (sinh năm 2010), trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Cùng tham gia còn có 6 thanh thiếu niên khác độ tuổi từ 15 đến 18 đều trú tại tỉnh Nghệ An.

Gần đây nhất, ngày 10/8/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Dự án Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng Quốc tế do Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành làm chủ đầu tư. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Lưu Vệ và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung điều tra, truy xét. Với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án, phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã kiên trì rà soát từng manh mối, dựng lại quy luật hoạt động của các đối tượng. Qua đó đã xác định và bắt giữ đối với 4 đối tượng gồm: Lê Hải Ninh (sinh năm 2004), Lê Văn Lâm (sinh năm 2001), Nguyễn Trường Chinh (sinh năm 2002), cùng trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị và Hồ Thị Kim Dung (sinh năm 2003), trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, ngoài các biện pháp xử nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm của cơ quan công an thì mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, cần có biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản của mình một cách chặt chẽ, không để các đối tượng xấu có cơ hội để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Bài và ảnh: Quốc Hương