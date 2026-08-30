Toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ

Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương.

Các phương tiện nối đuôi nhau đoạn từ nút giao An Phú vào đường dẫn lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành sáng 30/8 - ngày nghỉ lễ thứ hai của kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Ngày 30/8 (tính từ 15 giờ ngày 29/8 đến 15 giờ ngày 30/8), toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ (31,11%), giảm 13 người chết (38,24%), nhưng tăng 3 người bị thương (11,11%).

Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện 18.428 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp.

Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 1.393 trường hợp vi phạm, lập biên bản 49 trường hợp. Qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phát hiện 2.205 trường hợp vi phạm, lập biên bản 330 trường hợp.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trực tiếp, công an các địa phương phát hiện 14.588 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.263 trường hợp; tạm giữ 84 ô tô, 2.245 mô tô và 265 phương tiện khác; tước 240 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.617 giấy phép lái xe.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: nồng độ cồn 1.965 trường hợp; tốc độ 3.227 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 88 trường hợp; quá khổ giới hạn 27 trường hợp; chở quá số người quy định 140 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện 166 trường hợp và vi phạm về ma túy 7 trường hợp.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 1.746 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 118 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3 phương tiện, trừ điểm 41 giấy phép lái xe và gửi thông báo vi phạm 665 trường hợp.

Đáng chú ý, trong quá trình thí điểm làn vượt trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1, không nhường đường khi có phương tiện khác có tín hiệu xin vượt.

Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản một trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ điểm 5 giấy phép lái xe.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 172 trường hợp vi phạm; trên đường sắt xử lý 52 trường hợp vi phạm.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/toan-quoc-xay-ra-46-vu-tai-nan-giao-thong-trong-ngay-thu-hai-cua-ky-nghi-le-post1133432.vnp