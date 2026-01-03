Đẩy mạnh liên kết, đồng hành cùng nông dân phát triển

Nắm bắt nhu cầu thực tiễn cũng như tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong việc đồng hành phát triển kinh tế, đóng vai trò là điểm tựa giúp nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Cơ sở sản xuất bánh đa nem An Chi của hội viên nông dân phường Đông Quang.

Luồng gió mới

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và mức thu nhập của nông dân. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thi đua ứng dụng chuyển đổi số đang được các cấp HND trong tỉnh chú trọng thực hiện.

Trong giai đoạn 2021-2025 HND tỉnh thông qua các chương trình, đề án đã hỗ trợ trên 500.000 tem, nhãn, bao bì cho 15 sản phẩm OCOP; trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ xây dựng 3 sản phẩm OCOP; hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP), tem truy suất, nhãn mác cho 15 sản phẩm của 15 đơn vị; trực tiếp vận động, hướng dẫn xây dựng được 50 sản phẩm OCOP, góp phần thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Bằng phương pháp “cầm tay, chỉ việc”, cùng thời gian trên các cấp hội đã phối hợp với hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức 7.769 lớp cho 869.978 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chuyển giao khoa học - công nghệ, sử dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt, xử lý rơm rạ trên đồng ruộng, xử lý môi trường; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 194 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, theo hướng VietGAP, VietGAHP và chuỗi sản xuất, cung ứng lúa gạo, cung ứng rau, củ, quả an toàn, chuỗi cung ứng thịt an toàn. Phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn cho nông dân về chăn nuôi gia súc, kỹ thuật nuôi tôm, trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, trồng rau an toàn, chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học... tuyên truyền, vận động nông dân mở rộng vùng cây, con nguyên liệu phục vụ cho chế biến.

Tại các hội nghị tập huấn công nghệ số, công nghệ thông tin về sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản do HND tỉnh tổ chức, các hội viên, nông dân đã được hướng dẫn cách thức tạo tài khoản, viết bài, chụp hình, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; sử dụng phương thức thanh toán điện tử an toàn, tin cậy cho các giao dịch thương mại điện tử; phương thức, cách làm, kết nối đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử cũng như cách tạo lập các trang web, mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá nông sản.

Bên cạnh đó, HND tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa với mục tiêu ban đầu sẽ vận động được từ 4.000 hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm nghiệp, thủy hải sản để bán và giới thiệu sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử của bưu điện (Postmart.vn/Agri-postmart.vn); xây dựng điểm quảng bá thương hiệu, giới thiệu và tiêu thụ nông sản, hàng hóa của nông dân Thanh Hóa. Đến nay, đã có 3.592 hộ có tài khoản, gần 29.000 sản phẩm đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn.

Phó Chủ tịch HND tỉnh Vũ Tiến Dũng, cho biết: "Bên cạnh nâng cao hiệu quả trong việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghệ số cũng giúp nông dân thuận tiện hơn trong học hỏi kỹ thuật, tìm hiểu thị trường, liên kết hợp tác sản xuất. Đây là điều kiện quan trọng, góp phần để nông nghiệp truyền thống dần chuyển đổi sang hiện đại, tạo ra nhiều cơ hội tăng năng suất lao động, giảm phụ thuộc vào điều kiện môi trường, thời tiết, kiểm soát dịch bệnh và công tác giống được thực hiện tốt hơn. Sự thay đổi này không chỉ hiện hữu ở những doanh nghiệp quy mô lớn, mà ngay cả những chi, tổ hội nghề nghiệp, HTX, tổ hợp tác... cũng đã từng bước áp dụng phù hợp. Từ đó, góp phần triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh".

Làm tốt vai trò “cầu nối”

Cùng với việc tuyên truyền, vận động nông dân tích tụ, tập trung đất đai, vay vốn các tổ chức tín dụng, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm tranh thủ các nguồn vốn từ chương trình, các dự án của Trung ương, của tỉnh, các hoạt động phối hợp với các doanh nghiệp, HND các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng và nhân rộng 2.251 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, sản xuất theo hướng trang trại, gia trại tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương.

Mô hình trồng hoa lan công nghệ cao của hội viên nông dân phường Đông Tiến.

Thực hiện Chương trình “Kết nối tiêu thụ nông sản” do Trung ương Hội tổ chức, HND tỉnh đã phối hợp với HND các tỉnh, thành phố giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; tổ chức hội nghị kết nối các doanh nghiệp, tổ hợp tác, HTX nông nghiệp, chi, tổ HND nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy được vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân, HND tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về tư duy sản xuất, về ứng xử với môi trường, về văn hóa nông thôn và thích ứng với điều kiện trong tình hình mới. Thực hiện tri thức hóa nông dân, thông qua đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giúp cho bà con nâng cao tri thức, kỹ năng về sản xuất, tư duy, về thị trường và các kỹ năng khác để có thể hòa nhập với yêu cầu trong tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0... Đồng thời, tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, quảng bá, giúp bà con nông dân quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước và quốc tế.

Bài và ảnh: Hoàng Lan