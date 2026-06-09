Đồng hành cùng người nộp thuế xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, lành mạnh

Với tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp và người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật mới về thuế. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 Thuế tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế mới cho hộ kinh doanh tại phố Cao Thắng, phường Hạc Thành.

Nhằm định hướng, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế và hỗ trợ giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, Thuế tỉnh Thanh Hóa thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với người nộp thuế. Qua đó, đã kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thuế mới, sửa đổi, bổ sung được ban hành và có hiệu lực; trực tiếp giải đáp kịp thời các vướng mắc và hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế; tiếp thu, khắc phục phản ánh của người dân, doanh nghiệp về thái độ phục vụ của cán bộ thuế. Đặc biệt những ý kiến, kiến nghị được trả lời, tư vấn ngay tại hội nghị, đều được tổng hợp thành văn bản gửi doanh nghiệp để làm cẩm nang triển khai thực hiện.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 5/2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế. Hội nghị với sự tham gia của hơn 800 doanh nghiệp, người nộp thuế đã đưa ra cho ngành thuế Thanh Hóa 69 câu hỏi liên quan đến các nội dung bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng mà chuyển khoản theo tài khoản cá nhân chứ không phải tài khoản riêng của hộ kinh doanh, doanh nghiệp; quy định xuất hóa đơn có mã của cơ quan thuế yêu cầu phải đầy đủ thông tin khách hàng; doanh nghiệp có thể xuất toàn bộ hóa đơn của khách lẻ là người mua không cung cấp được thông tin... Tại đây, đại diện Công ty TNHH An Hiểu Minh đưa ra tình huống liên quan đến luật thuế mới đề nghị ngành thuế giải đáp giúp khách hàng: “Công ty chúng tôi ký hợp đồng với Tiktok Singapore, thực hiện dịch vụ livestream nhận quà tặng của người xem (trong nước và nước ngoài). Cuối tháng Tiktok tổng hợp theo cơ chế bên họ đối chiếu, công ty chúng tôi xuất hóa đơn và Tiktok chuyển khoản cho chúng tôi. Vậy dịch vụ này có được xem là xuất khẩu và tính thuế 0% hay không? Và ngành nghề này của chúng tôi có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu thành lập nếu đủ điều kiện quy định hay không?”. Phần lớn các nội dung đã được đại diện ngành thuế giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Đối với những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp hoặc chưa đủ thời gian trao đổi đầy đủ tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ phối hợp với Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổng hợp, trả lời bằng văn bản để doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện theo đúng quy định.

Bên cạnh các hội nghị tập huấn, đối thoại trực tiếp, Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng đặc biệt chú trọng phát triển các kênh truyền thông trên nền tảng số như fanpage, zalo. Đồng thời, xây dựng các video hướng dẫn, infographic... để giải đáp vướng mắc, giúp người nộp thuế dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ thực hiện. Các hoạt động tập huấn và đối thoại thường niên của ngành thuế Thanh Hóa không chỉ giúp người nộp thuế kịp thời cập nhật chính sách mới mà còn tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tạo môi trường kinh doanh minh bạch trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế trong thời gian vừa qua đã tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, tạo ra nguồn thu chủ yếu và ngày càng ổn định cho ngân sách địa phương. Với những cách làm hiệu quả tích cực của ngành thuế đã góp phần thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng tích cực; tổng thu ngân sách toàn tỉnh 5 tháng đầu năm ước đạt 26.499,2 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6% so với cùng kỳ năm trước; riêng thu nội địa do ngành thuế quản lý đạt 16.624 tỷ đồng, tăng tới 15,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng đáng khích lệ, khẳng định nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như sự phục hồi mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy, nhấn mạnh: “Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ quan thuế sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, bảo đảm mọi khó khăn, vướng mắc được xử lý trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng và đúng quy định. Ngành thuế Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, kiểm soát tốt hơn các hoạt động liên quan. Đối với những phản ánh về tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ, quan điểm của ngành thuế là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và lành mạnh cho doanh nghiệp”.

Trong bối cảnh các quy định pháp luật về thuế tiếp tục có nhiều điều chỉnh theo hướng thuận lợi, công bằng và minh bạch với người nộp thuế, việc thực hiện tốt công tác đối thoại với người nộp thuế đã giúp các doanh nghiệp, người nộp thuế kịp thời cập nhật, hiểu đúng và thực hiện chính sách thuế đúng quy định. Từ đó, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về thuế đã ban hành, góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

Bài và ảnh: Lương Khánh