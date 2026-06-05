Đồng chí Lương Trọng Thành tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIV gồm 135 ủy viên.

Đoàn đại biểu Công đoàn Thanh Hóa dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Thanh Hóa có 3 đại biểu được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV gồm:

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tái cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trúng cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch Công đoàn xã Cẩm Thủy trúng cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Từ Ban Chấp hành khóa XIV, Đại hội bầu 27 ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV. Đồng chí Lương Trọng Thành tiếp tục được tín nhiệm bầu tham gia Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc 3 đại biểu của Công đoàn Thanh Hóa được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, trong đó đồng chí Lương Trọng Thành tiếp tục tái cử Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đại hội đối với những kết quả nổi bật của Công đoàn Thanh Hóa trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn thời gian qua.

Những năm gần đây, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả trên không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động trong tỉnh, mà còn khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Công đoàn Thanh Hóa đối với sự phát triển chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thanh Huê