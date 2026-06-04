Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hiện đại và thích ứng với chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Sáng 4/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty; Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các khóa.

Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, giai đoạn 2023–2026, tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố không thuận lợi đối với việc làm, đời sống người lao động và hoạt động công đoàn, phát huy truyền thống, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hiệp thương thống nhất của Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, chủ động thích ứng, đạt được một số kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, có những dấu ấn mới. Số lượng, tỷ lệ bao phủ và chất lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được nâng lên, đạt 80,42% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở (tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ).

Các chương trình chăm lo phúc lợi được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm, xây dựng nhiều mô hình mới. Trong hơn hai năm, toàn hệ thống đã dành hơn 27,2 nghìn tỷ đồng chăm lo cho người lao động.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động và truyền thông về tổ chức Công đoàn được đổi mới về nội dung, hình thức, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trách nhiệm công dân, tác phong làm việc, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động với hơn 380 nghìn sáng kiến, ứng dụng trong thực tiễn, tổng giá trị làm lợi hơn 40 nghìn tỷ đồng, trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp và đất nước.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, từ đầu năm 2024 đến tháng 5/2026, cả nước phát triển mới được trên 2,2 triệu đoàn viên, thành lập mới hơn 15.000 công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ngày càng đi vào thực chất.

Toàn hệ thống tập trung triển khai nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công đoàn các cấp gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị.

Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu gần 100 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp.

Công tác nữ công tiếp tục đổi mới, góp phần thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế của Công đoàn Việt Nam được nâng cao, góp phần vào thành tựu chung của đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, đó là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; sự đồng hành của người sử dụng lao động và trên hết là tinh thần chủ động, nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, không ngừng đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trình Đại hội nghiêm túc nhìn nhận, phân tích sâu sắc các nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy kết quả, điểm mạnh, khắc phục hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo Báo cáo xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026-2031: Tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học-công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dự thảo Báo cáo xác định 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Theo đó cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đẩy mạnh đối thoại và thương lượng tập thể, hướng tới phủ kín thỏa ước lao động tập thể nơi có tổ chức công đoàn; hình thành đội ngũ luật sư công đoàn, đầu tư cho công tác tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao động và tập thể người lao động khi có vụ việc.

Phát huy vai trò của công đoàn các cấp tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thúc đẩy người lao động ra sức học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ vào sản xuất, công tác, góp phần tạo đột phá về nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt” gắn với cuộc vận động “3 tiết kiệm” với phương châm “Lao động giỏi” là nền tảng, “Năng suất cao” là yêu cầu, “Thu nhập tốt” là kết quả cần hướng tới; “3 tiết kiệm” là nội dung của phương thức quản trị mới để gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, vận động theo hướng chủ động, kịp thời, thuyết phục và hiệu quả; đẩy mạnh tương tác hai chiều, lấy người lao động làm trung tâm; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục và vận động; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mở rộng hợp tác quốc tế về công đoàn; tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đề xuất giải pháp tập hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi không có tổ chức Công đoàn; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên và mọi hoạt động công đoàn; nghiên cứu, triển khai các giải pháp thu hút tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp gia nhập công đoàn.

Mở rộng hợp tác quốc tế về công đoàn, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam nhận thức rõ sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng của mình. Công đoàn phải vững mạnh để làm cơ sở chính trị-xã hội vững chắc cho sự cầm quyền và năng lực lãnh đạo của Đảng; Công đoàn phải hấp dẫn để tập hợp, đoàn kết, giáo dục đông đảo đoàn viên, người lao động; Công đoàn phải sâu sát, hoạt động hiệu quả để đáp ứng yêu cầu đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Công đoàn phải tiên phong, sáng tạo để đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia; Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ để phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo, hỗ trợ người lao động về việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/khai-mac-trong-the-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2026-2031-post1114434.vnp